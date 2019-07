Die Action Spurensuche hat auf dem Ellwanger Schönenberg den Gedenktag von Ignatius von Loyola begangen, der den Jesuitenorden gegründet hat. Ignatius war das Vorbild von Pater Philipp Jeningen (1642 bis 1704) gewesen, dem Mitinitiator der heutigen Wallfahrtskirche.

Irmgard Nagl und Markus Krämer empfahlen, gerade im Sommer die Zeichen Gottes mit allen Sinnen wahrzunehmen, sie zu sehen, hören, riechen, schmecken und zu spüren. Der Theologe Wolfgang Steffel lenkte bei einer meditativen Betrachtung den Blick auf das große Altarbild, das den spanischen Mystiker Ignatius im Raum der Dreifaltigkeit zeigt.

Im anschließenden Festvortrag im Gemeindehaus Sankt Alfons konzentrierte sich Klemens Stock aus München auf den Wortlaut der Exerzitien des Ignatius. Der 1934 in Aalen-Hofen geborene Jesuitenpater war von 1974 bis 2009 als Professor am Päpstlichen Bibelinstitut in Rom und zwischen 2002 bis 2014 Sekretär der dortigen Bibelkommission. Es gehe Ignatius darum, Gott anzuerkennen, der ihn geschaffen habe, und die irrige Meinung abzustreifen, dass man sich selbst erschaffen könnte, sagte Stock: „Dies mündet in die Dankbarkeit, dass Gott mich mir geschenkt hat.“

In diesem Sinne sangen die 75 Zuhörer gemeinsam ein Wallfahrtslied, begleitet von Ursula Krämer an der Flöte.