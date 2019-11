Vortrag über autonomes Fahren begeistert die Teilnehmer der Kinderakademie

LINDAU (hin) - Erstmals war die Realschule im Dreiländereck an der Kinderakademie Bodensee des Vereins Schweizer Kinder zu Gast. Um das Thema „Autonomes Fahren“ ging es im spannenden Vortrag von Christian Schumacher, Vice President Program Management Systems Continental Lindau. Im Anschluss daran gab es für die 44 Fünftklässler eine interessante Führung durchs Dornier Museum in Friedrichshafen.

Als Continental-Testfahrer Christian Rötzer das rote schnittige Auto unter dem Dornier-Senkrechtstarter Do 31 parkt, ist schnell klar: Hier gibt es für die Jungs zwei High-Tech-Produkte zu bestaunen. Das eine, die Do 31, feierte 2018 ihren 50. Geburtstag, hat seinerzeit zu hoher internationaler Anerkennung für die Firma Dornier, zum Aufbau eines Rechenzentrums und eines Flugzeug-Prüfstands geführt, was wiederum der Grundstock für spätere Flugzeugprojekte wie die Do 228, die Do 328 und den Alpha-Jet war. Ingenieure kamen in Scharen zu Dornier, wollten für das Unternehmen arbeiten. Am zweiten Hightech-Produkt, dem schnittigen, selbstfahrenden Auto, wird derzeit ständig weiterentwickelt. Sicherheit stehe dabei an erster Stelle, das Motto laute „Vision Zero“, also keine Unfälle, keine Verkehrstoten, keine Verletzten, betont Christian Schumacher. Auf die Frage eines Schülers, warum Deutschland die Gefahr droht, in Punkto Hightech von anderen Nationen wie China oder Japan überholt zu werden, antwortet er: „Im Moment ist noch alles gut, aber wir müssen am Ball bleiben. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir bald im Hintertreffen. Wir brauchen junge Ingenieure“, betont er mit Blick auf die Buben.

Gleich zu Beginn des Vortrags von Christian Schumacher wird deutlich: Das Interesse der Fünftklässler an dieser Technologie ist groß. Die Hände schnellen nach oben, als der Referent fragt, was es mit dem automatisierten Fahren auf sich hat. Dass ein Fahrzeug in eine vom Fahrer ausgewählte Parklücke einparken können, lautet eine Antwort. „Stimmt“, sagt Christian Schumacher, „das können manche schon.“ Dass Autos selbstständig fahren können, auch über die Autobahn, lautet eine andere Antwort. Christian Schumacher unterscheidet: Assistiertes und teilweise automatisiertes Fahren wird ab 2020/21 im größeren Stil möglich sein, uneingeschränktes automatisiertes Fahren ab 2025 oder später. „Dafür muss erst die Gesetzgebung bei uns da sein.“

Doch was muss ein selbst fahrendes Auto haben, damit es sicher unterwegs sein kann? Am besten überblickt es 360 Grad. Hierfür bekommt es diverse Kamera-, Radar-, Lidar- und Ultraschall-Sensoren eingebaut. Christian Schumacher erklärt, wie die einzelnen Sensoren funktionieren und wie sie zusammenwirken. Dass es dafür Rechner braucht, die enorm viele Daten verarbeiten und zusammenführen können, ist den Schülern klar.

Christian Schumacher berichtet, dass die Autos auf der firmeneigenen Teststrecke in Memmingen getestet werden. Die Fahrer tragen Helme, auch hier laute die Maxime: Sicherheit steht über allem. Und er erklärt, was es mit dem Notbremsassistenten auf sich hat: Der soll immer dann „einspringen“, wenn es gefährlich werden könnte, beispielsweise bei Unfallszenarien. Auch das wird auf der Teststrecke erprobt.

Es gebe auch selbstfahrende Taxis, wirft ein Schüler ein. „Was machen dann die Taxifahrer“, fragt sein Klassenkamerad. „Die Leute werden andere Dinge tun können“, versichert Christian Schumacher. „Ein automatisiertes Fahrzeug braucht eine strengere Wartung. Die Arbeitsplätze verlagern sich.“

Als die Schüler dann selbst in das rote Testauto steigen und die Funktionen hautnah erleben dürfen, sind sie fasziniert. Sie wissen, dass sie dereinst mit selbst fahrenden Autos unterwegs sein werden. Und das wird gar nicht mehr so lange dauern.

Im Anschluss daran erleben die Mädchen und Buben eine spannende Führung durchs Dornier Museum. Sie erfahren beispielsweise, dass ein Schiff mindestens drei Stockwerke haben muss – sonst ist es ein Boot. Und sie erleben hautnah die Lebensgeschichte von Pionieren wie Claude Dornier. Sie haben nicht aufgegeben, für ihre Ideen gekämpft, Pioniergeist und Durchhaltevermögen gezeigt. Beispiele, die auch heute noch Schule machen können.