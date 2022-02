Vorstellung des Zimmerer-Berufs an der Gemeinschaftsschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine besondere Unterrichtsstunde erlebten die Klassen 7a/b und die Klasse 8 der Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten im Rahmen der Berufsorientierung.Dazu kam der Ausbildungsbotschafter der Zimmerei und Dachdeckerei Schafitel, Christian Heinrich, an die Schule und stellte seinen Beruf hautnah vor. Zunächst führte er die interessierten Schülerinnen und Schüler theoretisch durch die unterschiedlichsten Aspekte des Berufs. Im Anschluss daran, stellte er für jedes Klassenzimmer einen Hocker her. Hierbei konnten die Jugendlichen Einblicke in die Arbeitsweise und den Umgang mit Maschinen erleben.