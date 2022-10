Vorstellung der Wirtschaftsoberschule Riedlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sigmaringen/Riedlingen - Kann man nach Absolvieren einer Berufsausbildung seinen Horizont erweitern, gar einen weiteren Bildungsweg einschlagen und sich möglicherweise im Fachbereich Wirtschaft neu orientieren? Steht den Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit offen, eine Hochschulzugangsberechtigung zu erlangen? Diese und weitere Fragen konnten am 5. Oktober Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Berufsschule W3KE (Einzelhändler), W3KI (Industriekaufleute) und W3BK (Bankkaufleute) stellen und vom zuständigen Schulleiter der Beruflichen Schule Riedlingen, Matthias Kniese, beantworten lassen. Nachdem vergangene Woche die Fachschule Wirtschaft im Vordergrund des Vortrages stand, stellte Matthias Kniese den Schülerinnen und Schülern nun Gelegenheiten vor, an der Wirtschaftsoberschule Riedlingen in zwei Jahren die Allgemeine Hochschulreife oder in einem Jahr die Fachhochschulreife zu erwerben. Im Zuge dessen informierte er sowohl über die konkreten Zugangsvoraussetzungen als auch über das an die Wirtschaftsoberschule angegliederte Wohnheim sowie die Finanzierung dieser Möglichkeit zur Erlangung einer Studienzugangsberechtigung auf dem zweiten Bildungsweg. Nach dem Vortrag bestand die Möglichkeit, im Gespräch mit Herrn Kniese weitere Fragen zu klären und Ungereimtheiten aus dem Weg zu räumen. Beide Schularten – die Fachschule Wirtschaft wie auch die Wirtschaftsoberschule in Riedlingen – stellen ausgezeichnete Möglichkeiten für die Absolventen* der Kaufmännischen Berufsschule der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen dar, sich beruflich und/oder schulisch weiterzubilden und ihre Bildungskarrieren fortzusetzen.