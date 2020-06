Vorstandsvorsitzender der VR-Bank tritt nach 20 Jahren ab

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der VR Bank eG Heuberg-Winterlingen, Willy Braun, hat den Aufsichtsrat der VR Bank eG gebeten, ihn vorzeitig zum 30. September 2020 von seinen vertraglichen Pflichten zu entbinden, um sich in seinem persönlichen Umfeld neu zu orientieren. „Der Aufsichtsrat ist diesem Wunsch mit größtem Bedauern nachgekommen“, wird Aufsichtsratsvorsitzender Ludwig Maag in der Pressemitteilung der Bank zitiert. Mit Willy Braun scheide nach 20-jähriger erfolgreicher Tätigkeit, eine Persönlichkeit aus dem Vorstand aus, die aufs Engste mit der Geschichte der ehemaligen Winterlinger Bank und der heutigen VR Bank eG Heuberg-Winterlingen verbunden sei. Der Vorstand der VR Bank eG Heuberg-Winterlingen besteht nach dem Ausscheiden von Willy Braun aus drei Mitgliedern. Die Aufgaben von Braun, der unter anderem für die Bereiche Unternehmenssteuerung, Organisation/IT und das Beauftragtenwesen verantwortlich ist, werden schwerpunktmäßig durch den Vorstandsvorsitzenden Andreas Eckl, durch Cornelia Rosenau und durch Michael Heinemann fortgeführt. Die erste Vertreterversammlung der VR Bank eG werde erst im vierten Quartal des Jahres stattfinden, so die Pressemitteilung. Gründe seien das gültige Versammlungsverbot und die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für alle Kreditinstitute aufgrund der Corona-Pandemie ausgesprochene dringende Empfehlung bis 30. September keine Dividendenbeschlüsse zu fassen. (pm)