Vorstandschaft bleibt weiterhin bestehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hohentengen - Bei der diesjährigen Generalversammlung des Heimat-, Narrenverein und Spielmannszug Bremen e.V. sprach der erste Vorstand Marco Müller gegenüber seinen Ausschussmitgliedern sowie Vereinsmitgliedern sein Dankeschön für die geleisteten Arbeiten das ganze Jahr über aus. Auch ein großer Dank ging an die Freunde und Gönner, die dem Verein tatkräftig zur Seite stehen.

Schriftführerin Andrea Löffler lies das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Aufgrund der immer noch anhaltenden Pandemielage mussten die Veranstaltungen weitestgehend ausfallen. Das gemeinsame Dennettefest im Oktober, sowie das Einläuten der Fasnet am 11.11. konnten stattfinden. Die Fasnet 2021 wurde weitestgehend abgesagt. Hier beteiligte sich der Heimat-, Narrenverein und Spielmannszug Bremen e.V. am gemeinsamen Wagenumzug der Göge Narren am Fasnetssonntag.

Kassiererin Sandra Herre stellte die Gewinn- und Verlustrechnung vor und wies für 2021 einen Gewinn aus. Tanja Remensperger und Margret Schlegel bescheinigten ihr als Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung. Tambour Rainer Müller berichtete von zwei Auftritten des Spielmannszuges bedingt durch die Pandemie.

Marco Müller konnte in diesem Jahr auch einige Ehrungen vornehmen. Darunter Christine Baumgärtner und Markus Kaufmann mit 20 Jahren Vereinszugehörigkeit sowie Sylvia Stumpp mit 25 Jahren Vereinszugehörigkeit. Als Dank bekamen alle ein Präsent überreicht. Als Vertretung für Herrn Bürgermeister Rainer, überbrachte der Gemeinderat Herr Markus Kaufmann seinen Dank seitens der Gemeinde für das große Engagement des Vereins für die Dorfgemeinschaft in Bremen.

Turnusgemäß wurden folgende Mitglieder einstimmig in den Vorstand wiedergewählt: Marco Müller, 1. Vorstand; Rainer Müller, Zugführer; Ralf Remensperger, Beisitzer; Petra Mühleisen, Häswart und Andrea Löffler, Schriftführerin.