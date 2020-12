Vorstand des Vereins „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ wechselt

Weingarten (sz) - Die Mitglieder der Hilfsorganisation „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ haben laut Pressemitteilung einen neuen Vorstand gewählt: Neuer Vorstandsvorsitzender ist Georg Kippels, CDU-Bundestagsabgeordneter, seine Stellvertreter sind die SPD-Bundestagsabgeordnete Ute Vogt und der Grünen-Bundestagsabgeordnete Ottmar von Holtz. Der ehemalige Help-Vorstandsvorsitzende und SPD-Bundestagsabgeordnete Rudolf Bindig aus Weingarten sowie sein Stellvertreter Klaus-Jürgen Hedrich, ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und CDU-Bundestagsabgeordneter, verabschieden sich damit nach 35 Jahren Ehrenamt aus der Vorstandsspitze.

„Es ist beeindruckend, was erreicht werden konnte, wenn man die Entwicklung von Help so hautnah mitverfolgt hat. Angefangen als kleine Organisation mit Hilfsprojekten für afghanische Flüchtlinge hin zu einer weltweit operierenden humanitären Hilfsorganisation mit rund 30 Millionen Euro Projektvolumen jährlich“, sagte Rudolf Bindig. „Wir sind sehr stolz darauf, was die Arbeit von Help bisher bewirkt hat und freuen uns, dass Help mit seinem neugewählten Vorstand auch weiterhin seinen Charakter als Hilfsorganisation der Parlamentarier behält“, ergänzte der ehemalige stellvertretende Vorsitzende Klaus-Jürgen Hedrich laut Mitteilung.

Beide werden den Übergang in der Vorstandsarbeit begleiten und noch eine Amtsperiode als Beisitzer im Vorstand bleiben, um institutionelles Wissen weitergeben zu können. Darüber hinaus sind sie weiterhin Teil der Mitgliedeversammlung.