Vorsicht vor dem Ausverkauf

Es hört sich reizvoll an: Die Alb-Kommunen legen den Bahnhofsparkplatz an und müssen sich, was die Überdachung und eine mögliche Stromgewinnung angeht, um nichts weiter kümmern. Dass das Areal das Interesse gleich mehrerer Anbieter geweckt hat, ist gut. Das bringt Verhandlungsspielraum. Was aber nicht geschehen darf: Dass es zu einem Ausverkauf von Solarflächen kommt, dass der Verband Infrastruktur verscherbelt – und andere den Profit haben. Die Region stellt die Flächen für den Bahnhof und das Gewerbegebiet zur Verfügung. Sie muss es auch sein, die am meisten von weiteren Nutzungsmöglichkeiten profitiert.