Vorjahressieger Winker wird Zweiter

Beim Traditionsrennen „Rund um Neukirch“ hat sich Vorjahressieger Christan Winker vom SSV Spaichingen mit Platz zwei hinter Moritz Waidelich vom SC Enzklösterle zufrieden geben müssen. Ab der Klasse U 16 mussten alle 70 Starter viermal die zwei Kilometer lange Runde durchlaufen. Kunstschnee im Untergrund und frisch gefallener Neuschnee machten den Aktiven die Wachswahl schwierig. Christian Winker legte die acht Kilometer auf der Strecke in 19:18 Minuten zurück. Waidelich, der 30 Sekunden nach dem Primstädter gestartet war, steigerte sich im Verlauf des Rennens und war am Schluss 17 Sekunden schneller. Den dritten Platz belegte Tobias Horelt aus Niederwangen in 20:09 Minuten.