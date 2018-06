Vorjahressieger Djokovic im US-Open-Halbfinale gegen Ferrer

New York (dpa) - Titelverteidiger Novak Djokovic steht bei den US Open im Halbfinale. Der Weltranglisten-Zweite aus Serbien bezwang den Argentinier Juan Martin del Potro mit 6:2, 7:6 7:3, 6:4. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft der 25-Jährige beim Grand-Slam-Turnier in New York auf David Ferrer. Der Spanier hatte sich gegen den Serben Janko Tipsarevic in einem Fünf-Satz-Krimi über 4:31 Stunden durchgesetzt. Das zweite Halbfinale bestreiten Federer-Bezwinger Tomas Berdych aus Tschechien und der britische Tennis-Olympiasieger Andy Murray.