Vorgaben und Beratung für Grundstückseigentümer in Bad Waldsee

Die Stadt Bad Waldsee ermuntert Grundstückseigentümer, mehr Biodiversität auf ihren Flächen zu ermöglichen und steht dabei gerne mit Rat und Tat zur Seite. Denn sogenannte Schottergärten sind laut einer Pressemitteilung der Stadt seit Sommer 2020 verboten.

Umwelt- und Naturschutz gehören seit vielen Jahren zu den wichtigen Themen der Stadtverwaltung. Zur Stärkung der biologischen Vielfalt im Stadtgebiet und den Ortschaften verfolgt die Stadt im Bereich der Grünflächen und -anlagen seit dem Jahr 2019 eine eindeutige Strategie, hin zu mehr Biodiversität. Übereinstimmend mit den Zielen des Landkreises zum Erhalt der Artenvielfalt und einer gemeinsamen ökologischen Aufwertung der Flächen möchte die Stadt bewusst grüne Lebensräume schaffen und nachhaltig gestalten. Ein Beispiel dafür ist, unter vielen anderen, der Stadtgraben.

Aber nicht nur die Stadtverwaltung ist hier gefragt, sondern jeder Hauseigentümer, jeder Bauherr. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, soll besonders bei Neubauten und Sanierungen die Förderung der Biodiversität im Vordergrund stehen und es muss darauf geachtet werden, dass das Naturschutzgesetz, dessen Neufassung im Sommer 2020 verabschiedet worden ist und ein explizites Verbot von privaten Schottergärten beinhaltet, auch umgesetzt wird. Gemäß dieses Gesetzes wird darauf verwiesen, dass Gartenanlagen insektenfreundlich gestaltet werden und Gartenflächen vorwiegend begrünt werden sollen.

Ein Schottergarten ist ein flächiger sowie aus Steinen, Schotter oder Kies bestehender Belag. In der Regel werden keine oder nur wenige Zierpflanzen als gestalterisches oder ökologisches Element eingesetzt. Nicht zu verwechseln sind die Steingärten mit Zen-, beziehungsweise japanischen Gärten oder mit sinnvoll angelegten Trennelementen aus Stein, Schotter oder Kies. Hier wird im vergleichsweise guten Verhältnis mit heimischen Gehölzen oder etwa mit Polsterstauden gearbeitet. Auch so entstehen wertvolle Flächen für Bienen, Schmetterlinge und Hummeln.

Die Hauptproblematik bei „Nur-Stein-Gärten“ liegt darin, dass sich solche Flächen in den warmen Jahreszeiten sehr stark aufheizen und damit nachteilig auf das Mikroklima auswirken. Zum anderen bieten Steingärten ein geringes Maß an Lebensraum für Insekten und Lebewesen. Zusätzlich wird keine Luftfilterung erzielt und kein Lärm gebunden. Wasser kann nicht in den Boden eindringen. Oft wird dieser Effekt durch den Einbau von Trennvlies noch verstärkt.

Die Stadt Bad Waldsee wird in Zukunft bereits in Bauantragsverfahren auf diese wichtige Thematik hinweisen. Schon heute wird dazu eine Ratgeberbroschüre mit der Baugenehmigung an die Bauherren weitergegeben.

Auf Wunsch steht die Stadt angehenden Bauherren mit Armin Brutschin von der Abteilung Grünflächen als Ansprechpartner zur Verfügung. „Uns ist es wichtig, hier durch gute Beratung und Einsicht einen positiven Einfluss zu nehmen“, sagt Brutschin. Er ist telefonisch (07524 / 94 40 05) und per E-Mail (a.brutschin@bad-waldsee.de) erreichbar.