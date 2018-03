Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine (KOGV) Aalen im Kellerhaus in Oberalfingen sind die Jubiläumsfeierlichkeiten am 13./14. Oktober in der Jagsttalhalle in Rainau-Schwabsberg gestanden. Landrat Klaus Pavel und Bürgermeister Christoph Konle haben die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung bereits zugesagt.

Der Vorsitzende Franz Meyer aus Breitenbach eröffnete die Versammlung vor einer stattlichen Anzahl von Mitgliedern. Den 30 Vereinen mit aktuell 5356 Mitgliedern im KOGV wurden auch im vergangenen Jahr verschiedene Veranstaltungen geboten. Schriftführer Thomas Stier listete diese in seinem Bericht chronologisch auf und anschließend berichtete Christiane Karger, Vorstandsmitglied, per Bildpräsentation ausführlicher darüber.

Höhepunkte waren im abgelaufenen Berichtsjahr etwa wieder die Streuobstpflegetage, an denen sich viele Vereine und vor allem die Fachwarte beteiligten, zwei Jugendworkshops, die Vereinshocketse in Jagstzell und eine Fachlehrfahrt zum Thema Whiskey, Brennerei und Spirituosen im Raum Göppingen. Im Herbst schloss sich noch eine Vortragsveranstaltung zum Thema „Boden“ und Bodenhilfsstoffe an.

Nach dem positiven Berichts des Kassierers Alfred Vetter stellte Christiane Karger für dieses Jahr viele Aktionen vor, beginnend mit Streuobstpflegetagen im Frühjahr, dem Tag der offenen Gartentür am Sonntag, 24. Juni, auf dem Härtsfeld im Bereich Neresheim und Elchingen und vor allem mit der Jubiläumsveranstaltung am Wochenende 13/14. Oktober in der Jagsttalhalle in Rainau-Schwabsberg mit einer Obst- und Gartenausstellung des Kreisverbandes und seiner Vereine sowie weiteren Ausstellern. Diesbezüglich rief Vorstand Karl-Johann van Eeck nochmals alle Vereinsvorstände auf, soweit ssich beim anstehenden Jubiläumswochenende zu engagieren..