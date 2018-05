Vorfreude auf das DM-Finale steigt

Fanbus nach Frankfurt: Die TTF Liebherr Ochsenhausen organisieren für das DM-Finale gegen Borussia Düsseldorf am Samstag, 26. Mai (13 Uhr), in der Frankfurter Fraport Arena einen Fanbus. Dieser wird nach TTF-Angaben am 26. Mai um 7 Uhr am Öchslebahnhof in Ochsenhausen abfahren; direkt nach dem Finale und der Siegerehrung beginnt die Heimfahrt. Die Tickets sind auf der Geschäftsstelle der TTF sowie online erhältlich. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet auf der Homepage der Ochsenhauser unter ttf-liebherr-ochsenhausen.de.