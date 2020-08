Bei einer Kollision bei Steinhausen wurde ein 25-Jähriger Fahrer schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr am Samstag Nachmittag ein 41-jähriger PKW-Lenker auf der Kreisstraße von Bellamont kommend.

An der Kreuzung hielt er an, fuhr dann dann wieder an und missachtete die Vorfahrt eines aus Richtung Steinhausen herannahenden 25-jährigen PKW-Lenkers. Bei der folgenden Kollision wurde der 25-jährige schwer verletzt und musste in einer Klinik aufgenommen werden. Der Schaden wird auf 15 000 Euro geschätzt.