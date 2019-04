Vorfahrt missachtet: Unfall

Vogt (sz) - Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 7000 Euro Sachschaden sind nach Polizeiangaben die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11.15 Uhr auf der Landesstraße 325 ereignet hat. Eine 54-jährige Audi-Fahrerin fuhr auf der Landesstraße von Heissen kommend in Richtung Vogt. An der Einmündung Stockäcker missachtete eine 49-jährige VW-Fahrerin die Vorfahrt und kollidierte mit der 54-Jährigen. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden.