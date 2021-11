Rund 5000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 18 Uhr in der Wurzacher Straße entstanden, wie die Polizei mitteilt. Der 57 Jahre alte Fahrer eines BMW fuhr aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Wurzacher Straße in Richtung Haisterkirch weiter, ohne einem 47-Jährigen die Vorfahrt zu gewähren, der mit seinem Opel stadtauswärts unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Wagen wurde niemand verletzt.