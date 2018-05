Vorfahrt missachtet: Hoher Sachschaden

Ein Leichtverletzter sowie Sachschaden von rund 14 000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag ereignet hat.

Ein 51-Jähriger fuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem Audi von der Schechinger Straße in die Bischof-Lipp-Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Abtsgmünd fahrenden 56-jährigen Dacia-Fahrers. Durch den Zusammenprall kippte der Dacia auf die Seite, der 56-Jährige konnte aber selbst aus dem Pkw steigen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.