Vorfahrt missachtet

Rund 15 000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 9 Uhr an der Einmündung der Kornstraße zur Seestraße ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 52 Jahre alte Fahrer eines Kleinlastwagens auf die Bundesstraße 33 ein und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem in Ravensburger Richtung fahrenden Lieferfahrzeug. Dabei erlitt der vorfahrtsberechtigte 45-Jährige Fahrer leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.