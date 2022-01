Vorfahrt missachtet

Gegen die Regelung „Rechts-vor-Links“ hat am Donnerstagmorgen ein Autofahrer in der Möttelinstraße verstoßen und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht, wie einer Meldung der Polizei zu entnehmen ist. Der 39 Jahre alte Audi-Lenker befuhr die Straße in Richtung Gartenstraße, als er auf Höhe der Allmandstraße einen von rechts kommenden 23-Jährigen in seinem Skoda übersah. Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro. Die Autos mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.