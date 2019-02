Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer, der am Mittwochnachmittag gegen 12.50 Uhr in Böbingen die Dr.-Schneider-Straße in Richtung Rosensteinstraße befuhr und den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Wiesenstraße überqueren wollte, missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden 59-jährigen Autofahrers. Dieser wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro beziffert.