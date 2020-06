Hüttlingen (ij) - Über 5000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11.45 Uhr in Hüttlingen ereignet hat. Ein 22-jähriger Autofahrer bog von der Abtsgmünder Straße in die Hauptstraße ein. Nach Polizeiangaben missachtete er dabei das Vorfahrtsrecht eines 74-Jährigen und streifte dessen Fahrzeug.