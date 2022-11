Vorfahrt missachtet: 27.000 Euro Sachschaden

Eine 29-jährige Autofahrerin hat am Dienstag gegen 19.45 Uhr die Lettenbergstraße von Affalterried nach Hammerstadt befahren. Als sie nach rechts auf die Kreisstraße 3326 in Richtung Dewangen abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 69-jährigen Autofahrers. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 27.000 Euro entstand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.