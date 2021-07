Vorfahrt genommen und davongefahren

Markdorf (sz) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag um kurz vor 23 Uhr in Markdorf an der Einmündung der Bergheimer Straße in die Muldenbachstraße einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der Unfallverursacher war laut Polizei mit einem Landrover Discovery unterwegs und übersah einen vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Autofahrer, wodurch sich beide Autos streiften. Der Schaden: etwa 500 Euro. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551 / 80 40 entgegen.