Vorderrad auf Autobahn verloren

Weissensberg (lz) - Ein 57-jähriger Fahrer eines Peugeot aus dem Landkreis Ravensburg hat am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der A 96 bei Weißensberg das vordere linke Rad mit Reifen und Felge verloren, teilt die Polizei mit. In der Folge kam er ins Schleudern, prallte gegen die linke Mittelleitplanke und konnte 80 Meter weiter sein Auto wieder auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen. Ein nachfolgender Fahrer eines Audi aus der Schweiz konnte dem auf der Straße liegenden Rad nicht mehr ausweichen und fuhr dagegen. Auch er stoppte auf dem Seitenstreifen. Am Peugeot entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro, an dem Audi ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zudem entstand an der Mittelleitplanke ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro.