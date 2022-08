Vorbereitungskurs auf Hauswirtschaft-Prüfung hat noch freie Plätze

Die Fachschule für Hauswirtschaft bietet am Standort Leutkirch auch im kommenden Schuljahr 2022/2023 einen berufsbegleitenden Vorbereitungskurs zum/r staatlich geprüften Hauswirtschafter/in an. Der Kurs bietet die Chance, einen staatlich anerkannten Berufsabschluss nach zu holen. Das Bildungsangebot richtet sich an Personen, die in der Hauswirtschaft beschäftigt sind, aber keinen hauswirtschaftlichen Berufsabschluss haben, heißt es in einem Schreiben des Landratsamts.

Am 15. September beginnt der neue Kurs mit einem Schnuppertag. Der Unterricht findet immer donnerstags von 9 bis 17 Uhr statt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann im Juli 2023 die Berufsabschlussprüfung zum/r staatlich geprüften Hauswirtschafter/in abgelegt werden.

Hauswirtschafter/innen sind Profis im Bereich Haushaltsmanagement, ausgewogene Ernährung, Textil- und Raumpflege, Raumgestaltung sowie hauswirtschaftliche Betreuung. Sie sorgen für die Lebensqualität in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, in der Familienpflege, Seniorenzentren, Tagungshäusern, Gastronomie oder auch in privaten Haushalten.

Anmeldungen für den Kurs sind noch möglich. Weitere Auskünfte erteilt gerne Monika Wessle vom Landwirtschaftsamt, Telefon 07561/ 98206640 oder E-Mail an m.wessle@rv.de. Weiterführende Informationen gibt es unter www.ernaehrung-oberschwaben.de oder www.fachschule-ravensburg.de.