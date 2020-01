Vorbereitungen laufenauf Hochtouren

Die Fasnetsaison geht in die heiße Phase, und so laufen auch bei der Glonki-Gilde die Vorbereitungen für den Glonki-Obed auf Hochtouren.

Der Glonki-Obed findet traditionell am Schmotzige und Fasnets-Freitag, 20. und 21. Februar, in der Neuen Tonhalle statt. Karten können ab sofort bei Glonkivatter Günter Reichenberger per Email info@glonki.de oder telefonisch unter 07721/74478 reserviert werden.

Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 15. Februar, statt. Allerdings nicht wie bisher in der Innenstadt von Villingen, sondern im eigenen Stüble, in der Glonki-Halle am Unteren Dammweg. Bessere Parkmöglichkeiten und mehr Platz haben die Verantwortlichen davon überzeugt, dieses Mal neue Räumlichkeiten zu wählen.

Von 9 bis etwa 15 Uhr wird es nicht nur Karten zum Glonki-Obed und dem Kinderball am 16. Februar geben, auch der Spielmannszug mit Majoretten sorgt dafür, dass kein Gast hungrig nach Hause gehen muss. Der Eintritt zum Kinderball beträgt für Erwachsene fünf Euro, für Kinder drei Euro. Der Glonkiball kostet 14 Euro. Der Glonki-Obed erzählt eine Geschichte rund um „Glonkivanien“, besser bekannt als Transsilvanien.

Die Ballregisseure Bernd Armbruster, Steve Kuschal und Michael Walther freuen sich, wenn Besucher etwas Passendes aus dem Schrank ziehen und sich entsprechend verkleiden.