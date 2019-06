Vorbereitung auf das Olympische Jugendfestival

Erbach (sz) - Seit ihren Erfolgen bei vergangenen großen Turnieren in Bremen, Berlin und in Polen ist klar, dass die Zwillinge George und Daniel Udsilauri von den Judoka des TSV Erbach in diesem Jahr die deutschen Farben beim European Youth Olympic Festival (EYOF) vertreten werden. Für die Udsilauri-Brüder ist es der verdiente Lohn harter Arbeit im Training und bei ihren Wettkämpfen, für den TSV Erbach ist ein weiterer Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Das Europäische Olympische Jugendfestival findet vom 21. bis 27. Juli in Baku, Aserbaidschan, statt. Zur Vorbereitung verbrachten auch die zwei Jungs ihre Pfingstferien, wie schon gewohnt, auf der Judomatte. In Straßburg kam es erneut zum Treffen zwischen der französischen und deutschen U18-Nationalmannschaft. Unter den Augen von Bundestrainer Bruno Tsafack wurde eine Einheit nach der anderen absolviert. Die Starter bei EM und EYOF (Olympisches Jugendfestival) wurden bei dieser Gelegenheit mit Judogi und Trainingsjacken der Nationalmannschaft ausgestattet. Das nächste deutsch-französische Treffen wird kurz vor dem EYOF in Köln stattfinden. Dann werden alle weiteren Vorkehrungen getroffen, um erfolgreich als Nationalmannschaft bei den Spielen zu sein.