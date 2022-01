Vorarlbergs vielfältige Natur und Kultur entdecken

Die „Vorarlberger Naturpicknicks“ sind das winterliche Pendant zu den erfolgreichen „Vorarlberger Kulturpicknicks“ im Sommer. Aufgrund der Pandemie wurden die Naturpicknicks letztes Jahr verschoben – nun starten sie am 23. Januar wieder: Bis April legt Bodensee-Vorarlberg Tourismus zwölf Termine in Kooperation mit der inatura Dornbirn, den Austria Guides und den Vorarlberger Naturführern auf, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die „ Naturpicknicks“ finden bei jedem Wetter statt. Die Erlöse gehen an das „Vielfalter Sommerprogramm der inatura“.

An den Wochenenden vom 23. Januar bis zum 9. April können sich Einheimische und Gäste auf abwechslungsreiche Exkursionen freuen: Mit den „Vorarlberger Naturpicknicks“ bietet Bodensee-Vorarlberg Tourismus ein corona-sicheres Format für die Wintermonate. Die Natur- und Kulturführungen finden in Zusammenarbeit mit der inatura Dornbirn, den Austria Guides und Vorarlberger Naturführern statt und sind auf zwölf Personen limitiert. Die „Vorarlberger Naturpicknicks“ dauern zwei bis drei Stunden, zwölf Termine sind fixiert.

„Nach der Absage aufgrund Corona in der vergangenen Saison freuen wir uns auf den Start diesen Jänner und hoffen, dass wir alle Exkursionen durchführen können“, sagt Urs Treuthardt, Geschäftsführer der Bodensee-Vorarlberg Tourismus GmbH. „Die Naturpicknicks werden für besondere Begegnungen mit Natur und Kultur, mit Stadt und Land sorgen. Sie bieten auch Gelegenheit, ausgewählte Ort zwischen Bodensee und Nenzing kennenzulernen und sich inspirieren zu lassen.“

Wie bei den erfolgreichen Kulturpicknicks im Sommer sind auch bei der Winterauflage heimische Unternehmen eingebunden. Treff- oder Endpunkt sind Gast- oder Hotelbetriebe. Zum Auftakt oder Ausklang gibt es einen Snack. Auf dem Programm stehen Exkursionen an den Bodensee zur Beobachtung von Wintervögeln, ins Natura-2000-Gebiet Badaila bei Nenzing, mit einem Flussexperten entlang der Dornbirner Ach oder ein historischer Spaziergang nach Feldkirch.

Für ausgewählte Termine stehen kostenlos einige Ferngläser und ein Teleskop zur Verfügung, die selbstverständlich vor jedem Gebrauch desinfiziert werden. Für alle Veranstaltungen gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen).

Ein Ticket für ein „Vorarlberger Naturpicknick“ kostet zehn Euro. Die Einnahmen kommen zur Gänze dem „Vielfalter Sommerprogramm der inatura“, einem Naturvermittlungsprogramm für Kinder, zugute. „Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer leistet so auch einen Beitrag zum chancenreichen Lebensraum für Kinder“, sagtUrs Treuthardt.