Vorarlbergs Fahnder lösen Party auf und schließen illegale Glücksspielstätte

Party, Glücksspiel, Drogen: Mehrfach erfolgreich sind Ermittler in Vorarlberg am Ende der Woche gewesen. In Hohenems lösten sie in einem Nachtlokal eine Corona-Party auf, in Dornbirn sprengten sie einen Glücksspielbetrieb. Das teilt die Polizei mit.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ging eine anonyme Mitteilung über eine laufende private Corona-Party ein. Als die Beamten das Nachtlokal in Hohenems betraten, flüchteten etwa fünf bis zehn Personen durch den Hinterausgang. Im Lokal befanden sich weitere 45 Personen. Niemand trug eine FFP2-Maske, zudem wurde der Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Die Lokalbetreiberin schenkte Alkohol aus. Die Feiernden waren größtenteils im Alter zwischen 17 und 25 Jahre. Insgesamt werden etwa 200 Anzeigen erstattet. Im Einsatz befanden sich jeweils zwei Streifen der Polizeiinspektion Hohenems und Lustenau.

In der gleichen Nacht führten mehrere Beamte der Polizeiinspektion Dornbirn mit Unterstützung der Finanzpolizei Feldkirch und der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn eine Schwerpunktaktion zur Bekämpfung des illegalen Glücksspiels in einem ehemaligen Firmenareal in Dornbirn durch. Aufgrund von Hinweisen bestand laut Mitteilung der dringende Verdacht, dass in diesem Firmenareal illegales Glücksspiel angeboten wird. Bereits mit Beginn der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass sich im gesamten Areal trotz bestehender pandemiebedingter Ausgangsbeschränkungen rund 80 Personen aufhielten. In einem separaten Raum konnte eine Person bei einem Glückspiel auf frischer Tat erwischt werden. Die Einrichtung wurde wegen des Verstoßes gegen das Glücksspielgesetz geschlossen. Im Zuge der Kontrolle konnte zudem eine Gesamtmenge von 20 Gramm Cannabis-Kraut sowie rund 1 Gramm Kokain sichergestellt werden. Insgesamt werden 70 Anzeigen erstattet.