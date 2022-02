Mehrere Lawinenabgänge am Donnerstag: Vorarlberg holt sich Hilfe beim Bundesheer

Gleich mehrere Schneeunfälle haben sich am Donnerstag in Vorarlberg zugetragen: Vormittags ging in Zürs ein Schneebrett auf eine Familienabfahrt ab. Kurz darauf wurde ein Skifahrer von einer Lawine im Gebiet Sonnenkopf mitgerissen und fast vollständig verschüttet, wie die Polizei mitteilt. Der Arm des Skifahrers ragte an die Oberfläche, sodass ihn andere Wintersportler unverletzt bergen konnten.

Direkt danach traf es auf derselben Strecke der Polizei zufolge auch einen Snowboardfahrer: Er fuhr einen steilen Hang abwärts und löste ein weiteres Schneebrett aus. Er wurde jedoch nicht erfasst.

Darüber hinaus entdeckte ein Pistenretter im Gebiet Silvretta Montafon am Nachmittag, dass eine weitere Lawine abgegangen ist. Es wurde eine Suche eingeleitet, aber Anzeichen dafür, dass Personen verschüttet wurden, wurden nicht gefunden.

Daraufhin ist noch am Donnerstag ein Bundesheer-Hubschrauber in der Walgaukaserne eingetroffen. Der Grund: Die große Lawinengefahr im Bezirk Bludenz, wie Sicherheitslandesrat Christian Gantner mitteilt. Innerhalb von 24 Stunden kam es zu allein fünf Lawinenabgängen. Vorarlberg forderte daraufhin und aufgrund der allgemeinen Witterungslage den Helikopter an.

Auf den gesicherten Pisten bleiben

Gantner ruft unerfahrene Wintersportlerinnen und Wintersportler dazu auf, die gesicherten Pisten nicht zu verlassen, da Lawinenauslösungen im freien Gelände leicht möglich sind.

Lawinen: Tödliche Gefahr in den Alpen

Der Helikopter ist vorübergehend in Vorarlberg stationiert, da das Land hat ihn anforderte, erläutert Brigadier Gunther Hessel, Vorarlbergs Militärkommandant. Sollte es zum Ernstfall kommen, könnte mit dem Hubschrauber schnell aus der Luft unterstützt werden. Auch erforderliche Erkundungs- und Transportflüge könnten so abgewickelt werden. Darüber hinaus halten sich auch der Lawineneinsatzzug des Militärkommandos Vorarlberg und des Jägerbataillons 23 für mögliche Einsätze bereit.

Laut Landeswarnzentrale besteht im Gebirge derzeit große Lawinengefahr, die sogenannte Lawinenwarnstufe 4. Grund dafür sind die starken Schneefälle und stürmischen Winde der letzten Tage.

Nicht ins steile Gelände

Vor allem beim Touren- beziehungsweise Variantenskifahren sollte die Wahl fernab der Routen auf „mäßig steiles Gelände“ fallen, so Landesrat Gantner. „Zudem soll auf jeden Fall die erforderliche Notfallausrüstung mitgenommen werden und mit dieser umgegangen werden können.“