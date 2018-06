Vor Relegation: Hertha verkauft 5500 Tickets in zwei Stunden

Berlin (dpa) - Hertha BSC erlebt einen Ansturm auf die Tickets für das erste Abstiegs-Relegationsspiel. In den ersten zwei Stunden nach dem 3:1-Sieg gegen 1899 Hoffenheim am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga wurden im Online-Ticketverkauf schon 5500 Karten abgesetzt. Hertha trifft am Donnerstag im Olympiastadion auf den Dritten der 2. Liga. Auch an diesem Sonntag verkauft Hertha im Fanshop in der Geschäftsstelle Tickets für die Partie.