Am heutigen Samstag steht der letzte Spieltag der Tischtennissaison 2017/18 auf dem Programm. Sämtliche Zecher Teams beenden die Runde dabei auswärts, wie die TSG in ihrer jüngsten Pressemeldung mitteilt.

Die TSG-Erste konnte den Abstieg aus der Tischtennis-Verbandsklasse nicht mehr verhindern. Zu oft musste die Mannschaft ersatzgeschwächt antreten, was den Klassenerhalt auf diesem Niveau unmöglich machte. Am Samstagabend treten die Lindauer beim Tabellensiebten SC Staig an. Nachdem die Vorrundenpartie abgesagt werden musste, da erneut zwei Stammspieler fehlen, werden wohl auch diesmal keine Punkte mehr dazu kommen. Eine Verbesserung in der Tabelle ist für die TSG ohnehin nicht möglich.

Bei der zweiten TSG-Mannschaft bleibt es bis zum Schluss spannend. Sie liegt derzeit auf dem vorletzten Rang der Landesklasse (Gruppe 8) und tritt am Samstagnachmittag bei der vor ihr liegenden SG Christazhofen an – ein richtiges Endspiel um den Nichtabstieg. Die Gastgeber sind gegewärtig Siebte und haben einen Punkt Vorsprung auf die Lindauer. Die TSG kann also den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft schafften, muss dazu die Partie allerdings gewinnen. Das ist jedoch nicht so einfach, denn die Christazhofer liegen dem Zecher Team überhaupt nicht. In der Vorrunde unterlagen die Lindauer zu Hause in Bestbesetzung knapp mit 5:9. Diesmal treten die Gäste vom See nochmals mit Sven Maier an und hoffen, sich gegenüber der Vorrunde steigern zu können. Ansonsten bleibt ihnen nur die Hoffnung, nicht auf einen Abstiegsrang abzurutschen. Das hinge dann vom Ergebnis des Neuntplatzierten TSV Warthausen ab, der gegen den Tabellenführer aus Rissegg antritt.

Bei der TSG-Dritten geht es am Samstag beim TSV Opfenbach nur noch um die Platzierung. Nachdem die Zecher zuletzt in Christazhofen krankheits- und berufsbedingt nicht antreten konnten, ist der Aufstieg aus eigener Kraft nicht mehr möglich. Der Abstieg aus der Kreisliga B ist allerdings gar kein Thema mehr. Wenn die Lindauer heute gewinnen, haben sie noch eine minimale Chance, den Relegationsplatz um den Aufstieg zu erreichen. Dazu müsste aber der derzeit Tabellendritte TSV Bodnegg beim weitaus schlechter platzierten SV Bergatreute verlieren.