Vor ARD-Einstand ist Jauch für RTL Quotenkönig

Berlin (dpa) - Zwei Tage vor seinem Einstand als Sonntags-Talker in der ARD war Günther Jauch (55) der Quotenkönig für RTL. Sein Quiz „Wer wird Millionär?“ schalteten am Freitagabend zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,18 Millionen Menschen (17,9 Prozent Marktanteil) ein. Damit war die Spielshow Deutschlands meistgesehene Sendung am Freitag.

Die zeitgleich in ARD und ZDF begonnenen Sendungen lagen hinter Jauch: Den Auftakt zu neuen Folgen des ZDF-Krimireihenklassikers „Der Alte“ verfolgten 4,54 Millionen Zuschauer (15,8 Prozent) und den ARD-Fernsehfilm „Salto Vitale“ mit Jutta Speidel in der Hauptrolle 4,04 Millionen (13,8 Prozent). Alle anderen Sendungen zur besten Sendezeit blieben unter der Drei-Millionen-Marke.

Der als Quizmaster beliebte Jauch übernimmt an diesem Sonntag den ARD-Talkshow-Platz nach dem „Tatort“ beziehungsweise Sonntagskrimi. Zur Premiere der Gesprächssendung mit dem Titel „Günther Jauch“ am zehnten Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 sind eben jene Attentate und deren Folgen das Talk-Thema. Jauch löst Anne Will ab, die vier Jahre lang den Sendeplatz innehatte. Sie musste mit ihrer Sendung „Anne Will“ auf den Mittwochabend ausweichen.

Die Talkshow „Kölner Treff“ im WDR Fernsehen, in der die von einem Schlaganfall gezeichnete Komikerin Gaby Köster (49) den zweiten Auftritt ihres TV-Comebacks nach mehr als dreijähriger Bildschirmpause absolvierte, kam ab 21.45 Uhr bundesweit auf 1,25 Millionen Zuschauer (5,0 Prozent Marktanteil). Das teilte der Westdeutsche Rundfunk auf Anfrage mit. Für die Show im Dritten, die Bettina Böttinger moderiert, ist es eine überdurchschnittliche Quote. Köster war am Mittwoch schon bei „Stern TV“ auf RTL zu sehen.