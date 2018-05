Vor 400 Jahren begann eine Katastrophe

Heute vor 400 Jahren: Mit dem Prager Fenstersturz beginnt eine der größten Katastrophen in der mitteleuropäischen Geschichte, der Dreißigjährige Krieg (1618 bis 1648). In einer Serie zeigt die LZ die Auswirkungen des Krieges auf Lindau.

Heute jährt sich zum 400. Mal der sogenannte Prager Fenstersturz. Am 23. Mai 1618 drangen Vertreter der radikalen evangelischen böhmischen Adelsopposition in die Prager Burg ein und warfen zwei Statthalter ihres in Graz und Wien residierenden kämpferisch-katholischen Königs Ferdinand samt einem Sekretär aus dem Fenster. Trotz einer Fallhöhe von etwa 17 Metern überlebten alle drei. Verdankten sie ihre Rettung der Jungfrau Maria, wie einer der Gestürzten glaubte? Nüchterner sind folgende Erklärungsversuche: Dank der abgeschrägten Burgmauer sei ihre Abwärtsbewegung eher ein Rutschen als ein freier Fall gewesen. Möglicherweise hatten auch ihre weiten Mäntel die Fallgeschwindigkeit gebremst, und Misthaufen im Burggraben den Aufprall abgefedert. Als die drei nach der Landung flohen, feuerten die Attentäter zwar Schüsse auf sie ab, doch konnten sie ihnen nicht mehr viel anhaben. Die Situation mutet grotesk an. Man würde schmunzeln, gar lachen, wüsste man nicht um die politischen Folgen des Fenstersturzes: Im Gegensatz zu den drei „Defenestrierten“ kamen Deutschland und Mitteleuropa nicht glimpflich davon. Denn mit dem Fenstersturz begann der böhmische Aufstand, der sich rasch zu einem Flächenbrand ausweite, zum Dreißigjährigen Krieg, einem der größten Katastrophen in der europäischen Geschichte vor dem 20. Jahrhundert. Wie konnte es dazu kommen? Und welche Auswirkungen hatte der Krieg auf Lindau? Was spielte sich hier während dieser drei Jahrzehnte zwischen 1618 und 1648 ab? Diesen Fragen will die Artikelserie der „Lindauer Zeitung“ nachgehen, die heute startet. Sie führt zum Teil weit über Lindau hinaus, denn dessen Schicksal war eingebettet in größere Zusammenhänge.

Ursachen des Krieges

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Ursachen des Krieges. Zwei wesentliche, eng miteinander verknüpfte Konfliktbereiche sind hier zu nennen:

Zum einen ging es um die Vorherrschaft in Deutschland und Europa. Im „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“, so die damalige offizielle Bezeichnung für Deutschland (die Historiker sprechen kürzer vom „Alten Reich“) standen sich als Antipoden Kaiser und Reichsstände gegenüber. Bei den Reichsständen handelte es sich um die Fürsten und um diejenigen Städte, die keinem Fürsten unterstanden, die sogenannten Reichsstädte, die ein hohes Maß an Autonomie besaßen. Davon gab es über 50, und Lindau war eine von ihnen. Die Reichsstände traten auf den Reichstagen zusammen, die vom Kaiser einberufen wurden. Vor allem die größeren Stände traten sehr selbstbewusst gegenüber dem Kaiser auf. In ihren Augen war das Reichsoberhaupt nur Erster unter Gleichen. Seine reale Macht beruhte folglich weniger auf seinem kaiserlichen Titel als auf den Gebieten, in denen er ähnlich den anderen Ständen als Landesherr agierte. Allerdings musste er sich auch hier vielfach mit Ständen – in diesem Falle mit Landständen – arrangieren.

Seit 1438 stellte die Dynastie der Habsburger den Kaiser. Sie verfügten über umfangreiche Territorien, die sich von Böhmen im Osten bis zum Elsass im Westen erstreckten. Aufgrund gezielter Heiratspolitik hatten sie auch die Niederlande, das östliche Burgund, Teile Ungarns und Italiens und vor allem Spanien mit seinen Kolonien im 1492 entdeckten Amerika an sich bringen können. Diese riesigen Ländermassen waren von Kaiser Karl V. (1500 bis 1558), in dessen Reich dank der erwähnten Überseegebiete die Sonne nicht unterging, zwischen einer deutschen und einer spanischen Linie aufgeteilt worden. Auch wenn sie nicht die Kaiserwürde besaß, war die Letztere die eindeutig mächtigere, denn zu ihr gehörten außer der iberischen Halbinsel die amerikanischen, italienischen, burgundischen und niederländischen Besitzungen. Von dieser Machtfülle fühlte sich Frankreich bedroht, war es doch fast überall von habsburgischem Gebiet umgeben. Seit dem 16. Jahrhundert versuchte es immer wieder, diesen Ring zu durchbrechen. Bundesgenossen waren unter anderem Venedig und mit den Generalstaaten jene niederländischen Provinzen, die sich seit den 1560er-Jahren im Aufstand gegen Spanien befanden. Als zweiter Ursachenkomplex ist die Glaubensspaltung zu nennen, eine Folge der Reformation, an deren Beginn vor 500 Jahren im vergangenen Jahr überall in Deutschland – auch in Lindau – erinnert worden ist. Nachdem sie Karl V. nicht hatte niederringen können, kam es 1555 mit dem Augsburger Religionsfrieden zu einem mehr oder minder tragfähigen Kompromiss. Das Prinzip „cuius regio, eius religio“ („wessen Land, dessen Religion“) wurde eingeführt: Die Untertanen mussten sich im Hinblick auf die Konfession nach ihrer Obrigkeit richten. Obrigkeit – das hieß nicht der Kaiser, sondern die einzelnen Reichsstände. In den Frieden eingeschlossen waren Lutheraner und Katholiken, nicht aber die Reformierten, die Anhänger Zwinglis und Calvins. 1555 hatten sie in Deutschland kaum eine Rolle gespielt, doch erfuhren sie hier seit den 1560er Jahren erheblichen Zuwachs. Damals schloss sich Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz als erster deutscher Reichsfürst dem reformierten Bekenntnis an, dem neben Schweizern und Franzosen auch diejenigen Niederländer anhingen, die sich seit Ende der 1560er-Jahre gegen Spanien erhoben. Während die Lutheraner sich in den folgenden Jahrzehnten unter Führung des Kurfürsten von Sachsen damit zufrieden gaben, das 1555 erreichte zu sichern, wurden die Calvinisten zur Speerspitze der Reformation. Als adäquater, ebenso kämpferischer Gegner trat ihr der auf dem Konzil von Trient (1545 bis 1563) erneuerte Katholizismus entgegen. Die zunehmende Rivalität und Konfliktbereitschaft beider Parteien bestimmte um 1600 mehr und mehr das politische Geschehen im „Alten Reich“. Wir werden darauf in der nächsten Folge kurz eingehen.