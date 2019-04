Vonn und Goggia stark im Training - Rebensburg weit zurück

US-Skistar Lindsey Vonn und Sofia Goggia aus Italien haben im zweiten Training für die Olympia-Abfahrt ihren Status als Favoritinnen untermauert. Goggia war hinter Stephanie Venier aus Österreich die zweitschnellste Starterin, Vonn wurde im Jeongseon Alpine Centre Dritte.

Viktoria Rebensburg dagegen war mit 2,25 Sekunden Rückstand weit hinter den Spitzenplätzen zurück. Im ersten Training tags zuvor waren es gut zweieinhalb Sekunden Rückstand. Rebensburg verschwand nach den erneut verpassten Top 15 nach dem Training ohne eine Stellungnahme aus dem Zielbereich.

Vonn fuhr die letzten Meter der Übungsfahrt aufrecht und sah in einigen Passagen noch Verbesserungspotenzial vor dem Rennen am Mittwoch (3.00 Uhr MEZ). „Ich bin oben nicht so gut gefahren, da habe ich etwas Zeit verloren. Unten kann ich ein paar Anpassungen machen. Da habe ich Sofias Lauf angeschaut, und sie ist eine etwas andere Linie gefahren“, sagte die 33 Jahre alte Olympiasiegerin von 2010.

Nur einen Tag nach der Spezial-Abfahrt und damit einen Tag früher als geplant findet die Alpine Kombination aus Abfahrt und Slalom statt. Grund für die Programmänderung ist die Wettervorhersage für Freitag mit leichtem Schneefall und schlechter Sicht. „Der Donnerstag ist der viel bessere Tag“, sagte FIS-Renndirektor Atle Skaardal der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Somit wird Riesenslalom-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin nicht in der Spezial-Abfahrt starten, da sie sich in der Kombination größere Chancen ausrechnet. Das teilte der US-Skiverband am Montag mit. „So sehr ich in der olympischen Abfahrt antreten wollte, ist es für mich wichtig, meine Energie auf die Vorbereitung für die Kombination zu fokussieren“, sagte Shiffrin.

