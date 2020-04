Von Zuhause aus Zuversicht schenken

Aam vergangenen Wochenendenpassierte etwas Wunderbares. Mein Mann schnappte schnappte sich spontan die drei Kinder, um mit ihnen Fahrrad zu fahren. Ich wusste zuerst gar nicht, was ich mit der plötzlich gewonnenen Freiheit in den eigenen vier Wänden anfangen sollte. Also setzte ich mich einfach mal hin. Das kommt sonst zwischen 7 Uhr morgens und 21 Uhr am Abend selten vor. So saß ich nun da und konnte einfach mal nichts tun. Ich lauschte der ungewohnten Stille um mich herum. Es dauerte keine zehn Minuten, da meldete sich mein schlechtes Gewissen. Ich konnte doch nicht einfach nur so dasitzen. Ist das denn alles, was ich tun kann? Von Tag zu Tag fällt es mir schwerer, Gutes zu tun, indem ich zu Hause bleibe, während da draußen Menschen über ihre Belastungsgrenzen hinaus arbeiten und andere um ihre Existenz bangen. Während es Einsame gibt, die sich weniger Stille wünschen und Helfende, die einen Moment der Ruhe und des Abstands noch mehr brauchen könnten, als ich. Ich wünschte, ich könnte das Leid der Kranken etwas erträglicher machen und diejenigen unterstützen, für die der Virus nicht wie eine unsichtbare Bedrohung wirkt, sondern tägliche Präsenz ist. Ich wünschte, ich könnte mich aktiv einbringen statt nur hier zu sitzen und abzuwarten.

Da klingelte mein Handy. Eines der Kinder hatte sich bei der Radtour am Knie verletzt und mochte bitte von Mama abgeholt werden. Ich machte mich gleich auf den Weg. Zu Hause umsorgte ich die kleine Patientin mit Eisbeutel fürs Knie und einem Schokoeis für die Seele. Ich bleibe noch einen Moment gemeinsam mit ihr sitzen und tue damit doch noch etwas Gutes.

Wir, die zu Hause sind, können unsere Kinder in den Arm nehmen und sie trösten. Wir können Bekannten, die im Kontakt mit Kranken arbeiten zuhören. Wir können Einkäufe für andere übernehmen und der Verkäuferin an der Kasse einfach mal dafür danken, dass sie da ist. Vielleicht sind das nur kleine Taten. Aber das ist immerhin etwas, das auch ich gerade in meinem Umfeld tun kann. Und wenn es nur ein kurzes Lächeln oder eine kleine Unterstützung bringt, hat es vielleicht schon ein wenig Kraft oder Zuversicht an der richtigen Stelle geschenkt.