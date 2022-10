Von Zeitzeugen des 2. Weltkriegs bis zum erfolgreichen Hofcafé

Bad Saulgau (sz) - Am Freitagnachmittag trafen sich 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bad Saulgau zur diesjährigen LEADER Exkursion, bei der jedes Jahr eine Auswahl an Projekten vorgestellt wird, die durch die Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg unterstützt werden. Bei der ersten Station erzählt Maria Gelder, von der Arbeitsgruppe SLG, von ihrem Aufruf an Bad Saulgauer Zeitzeugen ihre Erinnerungen an die Kriegszeit bei ihnen einzureichen. Inzwischen liegen den Projektträgern über 100 Erzählungen vor. Finanziert wird das Projekt neben der LEADER-Förderung durch Spenden, Einnahmen aus Kunstauktionen und Buchvorverkäufen. Zusätzlich zur Buchveröffentlichung sind ein Schultheater und eine thematische Stadtführung geplant.

Ein weiteres Projekt aus Bad Saulgau sind die „Interaktiven Naturerlebniselemente“ auf einem 4,5 Kilometer langem Rundweg. Thomas Lehenherr, Umweltbeauftragter der Stadt Bad Saulgau, erläutert, dass der Rundweg die Bedeutung des Naturschutzes verdeutlichen soll - mit Erfolg. Der Park sowie das kommunale Biodiversitätskonzept sind überregional bis bundesweit bekannt. Weiter geht es für die Teilnehmenden nach Ostrach-Wangen zu den Gemüseäckern der 2021 gegründeten SoLaWi Ostrachtal. Aktuell gibt es 55 Anteile, diese sind jeweils für zwei Erwachsene ausgelegt. Die Projektträger Carmen Klima und Georg Schäfer werden aktuell durch den Regionalbudget-Fördertopfes unterstützt. Bezuschusst werden ein Brunnen für die Wasserversorgung der Anbauflächen, sowie einen Kühlraum für Lagergemüse.

Nächster Halt der Exkursion ist das Pfrunger-Burgweiler Ried, wo das MoMo-Moormobil des Naturschutzzentrums Wilhelmsdorf steht - eine mobile Wissenswerkstatt für Umweltbildung, es kann aber auch für Veranstaltungen oder für Schulausflüge gebucht werden, erklärt Verena Wagner vom Naturschutzzentrum. Abschließend haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit auf ein gemeinsames Abendessen im LEADER-Großprojekt Härle’s Hofcafé in Ostrach-Laubbach. Seit der Eröffnung im Frühjahr 2021 ist das Hofcafé durchweg gut besucht, was vor allem im Sommer sicherlich auch an der Aussicht über das Ostrachtal liegt. Anna und Monika Härle berichten über die Umsetzung Ihres Großprojektes und die bürokratischen Hürden, die es bei der Inanspruchnahme von Fördergeldern zu meistern gibt. Dennoch sind sie dankbar für die Förderung ihres Vorhabens, das sie ohne den Zuschuss nicht hätten realisieren können.