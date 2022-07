Von wegen drei Euro: Corona-Schnelltest „einfach mal so“ kann teuer werden

Corona-Schnelltests sind wieder kostenpflichtig. Soviel ist inzwischen bei seinen Kunden angekommen, sagt Onur Müller, Betreiber einer Teststation in Wurmlingen. „Aber die meisten denken, sie müssen nur drei Euro zahlen. Da hat die Kommunikation, glaub ich, fehlgeschlagen.“

Tatsächlich: Wie so häufig in den letzten beiden Jahren gibt es bei den Kosten für Schnelltests zahlreiche Ausnahmen. Und wer da nicht drunter fällt, für den kann es teuer werden.

Kostenlos bei Besuch im Pflegeheim

Für eine Reihe von Bürgern sind die Tests nach wie vor kostenlos. Wer zum Beispiel als Besucher ins Pflegeheim oder Krankenhaus möchte, muss einen negativen Test vorlegen. Dafür muss derjenige dann auch nicht zahlen, braucht aber er eine entsprechenden Bescheinigung der Einrichtung, die er besuchen möchte.

Das Klinikum Tuttlingen gibt diese Formulare am Empfang aus, sie sind fünf Tage gültig. In den Pflegeheimen, etwa bei der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn, die fünf Heime im Landkreis betreibt, ist das ähnlich. Zusätzlich gebe es aber die Möglichkeit, sich vor dem Besuch direkt im Heim testen zu lassen, teilt die Stiftung mit, allerdings nur zu bestimmten Zeiten.

Die besagten drei Euro zahlen drei Personengruppen: Alle, die am selben Tag eine Veranstaltung in Innenräumen besuchen wollen; alle, die Kontakt zu jemandem haben, der 60 oder älter ist; alle, die eine rote Corona-Warn-App haben.

Testbetreiber ärgern sich über Aufwand

Überall gilt: Nur mit entsprechendem Nachweis. Und da werde es kompliziert, sagt Francesco Pinto von der Firma In-Trauma Medizintechnik, die in Tuttlingen ein großes Testzentrum betreibt. Zunächst dachten die Betreiber, sie müssten alle Nachweise aufheben. „Aber wie macht man eine Kopie von einem Nachweis auf dem Handy?“, so Pinto.

Oder soll man den Ausweis von der Oma oder die Konzertkarten kopieren? „Da hört’s für mich auf“, sagt Tobias Zepf, Anlaufstelle für Testwillige in Dürbheim. Tatsächlich müssen alle, die sich testen lassen, nun ein Formular ausfüllen und unterschreiben, dass sie wahrheitsgemäße Angaben machen. Der Tester muss sich den Nachweis anschauen und ebenfalls sein Unterschrift druntersetzen.

Ganz verhindert könne er nicht, dass da auch mal einer nicht die Wahrheit sage oder mit einem gefälschten Formular komme, meint Zepf. Er ärgert sich, „dass mit der Verordnung ein riesiger Bürokratieaufwand auf die Testzentren abgewälzt wurde“. „Letztlich müssen wir glauben, was da steht“, sagt auch Ouisem Hafsi vom Immendinger Testzentrum in Bezug auf die Bescheinigungen. „Aber sauber arbeiten kann man da nicht.“

12 bis 15 Euro für einen Test

Zudem gebe es keine Vorgabe von der Bundesregierung, wie viel jemand bezahlen soll, der sich „einfach mal so“ testen lassen möchte, sagt Pinto von In-Trauma. Seine Firma hatte die Tests vergangenes Jahr für ein paar Euro angeboten, „aber so günstig können wir es jetzt nicht mehr machen“, sagt Pinto. In der Regel verlangen die Teststationen im Kreis zwischen 12 und 15 Euro.

Natürlich gebe es bei der Umsetzung von neuen Verordnungen immer Unsicherheiten, heißt es dazu vom Landratsamt. Das Gesundheitsamt sei aber regelmäßig im Gespräch mit den Teststellenbetreibern, vom Austausch „profitiert man gegenseitig“, sagt Pressesprecherin Muriel Eikmeyer.

Generell findet das Gesundheitsamt die neuen Regelungen sinnvoll. „Die pandemische Lage hat sich geändert“, so Eikmeyer, eine breite, flächendeckende Testung der Bürgerinnen und Bürger sei wissenschaftlich nicht vertretbar. Mit dem gezielten Testen würden vulnerable Gruppen geschützt.

Es ist irre, wie viele positive Tests wir haben. Francesco Pinto

Aber führt die Kostenpflicht nicht dazu, dass sich viele nun gar nicht mehr testen lassen? Bislang nicht, sagen die Testbetreiber. Im Gegenteil: Die Nachfrage zieht gerade wieder an. „Es ist irre, wie viele positive Tests wir haben“, sagt Pinto. Und bei Ouisem Hafsi in Immendingen sind von 50 bis 80 Getesteten am Tag 15 bis 25 positiv. Momentan überlegt er, die Öffnungszeiten wieder auszudehnen.

Dabei hatte die Zahl der Testzentren seit dem Frühjahr mangels Nachfrage abgenommen. 31 sind laut Landratsamt momentan am Markt, 15 weniger als noch im Mai und viele mit eingeschränkten Öffnungszeiten.

In der Theorie sollen sich übrigens nur Personen ohne Symptome in Teststationen testen lassen. Wer Husten, Schnupfen oder Ähnliches hat, soll laut Testverordnung direkt zum Hausarzt. In der Praxis ist das kaum umsetzbar. Offziell will es zwar kein Testzentrenbetreiber sagen, inoffiziell haben die Testzentren bei milden Symptomen längst den Arztbesuch ersetzt.

Testzentren wollen weiter machen

Auch deshalb werden viele Testzentren wohl noch eine Weile in Betrieb bleiben. Onur Müller und sein Kompagnon in Wurmlingen wollen personell sogar aufstocken. „Solange die Leute sich testen lassen wollen, machen wir das“, sagt Müller.

Im Gesundheitsamt zumindest macht man sich keine Sorgen, dass es im Sommer und Herbst noch genügend Testmöglichkeiten im Landkreis geben wird. Neue dagegen werden wohl nicht hinzukommen. „Nach der neuen Testverordnung können keine neuen Testzentren beauftragt werden“, so Eikmeyer.