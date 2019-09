Von Umbrüchen in Kunst und Architektur

Lindau (lz) - Das Motto der Deutschen Stiftung Denkmalschutz lautet für den Denkmaltag 2019: „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur”. Anlass ist das hundertjährige Bestehen des Bauhauses, das in diesem Jahr bundesweit gefeiert wird. Die Untere Denkmalschutzbehörde Lindau lenkt den Fokus für die Besucher in diesem September auf junge Einzeldenkmäler, die in ihrer Geschichte jeweils dem Zeitgeist entsprachen und ihn beispielhaft abzubilden vermochten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Lindau ist keine Stadt des Bauhauses, jedenfalls nicht im Sinne der Gründung in Weimar im Jahre 1919, der Fortsetzung in Dessau ab 1925 und des Abschlusses 1933 in Berlin. Bauten, die dieser Bewegung zugeordnet werden könnten, sind bisher in Lindau keine bekannt.

Gestreift hat die Stadtgesellschaft allenfalls ein Windhauch dieser Epoche. Eine einzige Verknüpfung zu den Protagonisten des Bauhauses kommt über Georg Muche zustande. Er war der Entwerfer des „Hauses am Horn” am Rande des Weimarer Ilmparks und eines Metall-Typenhauses in Dessau-Törten.

In Lindau ließ er sich Anfang der 1960er-Jahre nach einem bewegten Leben nieder, malte ein farbenreiches Spätwerk und starb hier 1987.

Das Motto wird daher - leicht abweichend zur bundesweiten Vorgabe - zum Anlass genommen, sich den Gebäuden zu widmen, die seit dem Jahr 1900 entstanden sind. Sie sind mit ihrem „jungen Alter” früh in ihrer Lebensgeschichte Denkmäler geworden, im Vergleich zum Hauptbestand der Lindauer Denkmallandschaft, der aus der frühen Neuzeit resultiert, so die Pressemitteilung weiter.

Zur Eröffnung steht der Stadtgarten im Mittelpiunkt

Bei der Eröffnung um 10 Uhr im Lindenhofpark steht ausnahmsweise kein Haus, sondern ein denkmalgeschützter Stadtgarten im Mittelpunkt. Oberbürgermeister Gerhard Ecker wird in den Tag starten und das fast vollbrachte Werk der Wiedererschaffung der Nutzgärten im zentralen Teil des Parks und der Parterregärten an der Villa Lindenhof verkünden können.

Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Freistaat Bayern, Förderverein Gartendenkmal Lindenhofpark, Deutscher Stiftung Denkmalschutz, weiteren Förderern, dem Büro Wiegel Landschaftsarchitektur|Gartendenkmalpflege, Bamberg, und der Stadtverwaltung Lindau.Es konnte geschafft werden, die Villa Lindenhof wieder schrittweise gärtnerisch mit dem Park und seinen freieren landschaftlichen Elementen zu verknüpfen. Ursula Sauter-Heiler, Helmut Wiegel und Eugen Baumann berichten im Anschluss an die Eröffnung, welche Architekturelemente und Pflanzen dabei neu zur Geltung kommen.

Private Schätze sind an drei Orten zu erleben. Christoph Holzfurtner erlaubt einen Blick in die Praxisräume seiner Villa Stahl in der Anheggerstraße 15. Werner Hemmeter schildert in der Schachener Straße 87, wie er mit seinem Büro Steiger Partner, Lindau, über Jahrzehnte die Villa Rasteck baulich betreuen durfte.

Ein neues Wappen ziert die Fassade der „Brodlaube” in der Maximilianstraße. Die Bauherren Karsten Wilde und Jirka Cvekl-Wilde haben die Sanierung glücklich überstanden und präsentieren freundlicherweise auch in diesem Jahr Teile ihres Werkes.

Wer Lust hat, das Kino Parktheater auf der Insel nicht nur vor der Leinwand, sondern auch in den Technikräumen zu bewundern, kann dies zwischen 11 und 13 Uhr dank Peter Basmann tun. Er zeigt damit auch das vorläufig jüngste Einzeldenkmal der Insel.

Über die vergangenen Jahre hinweg hat sich das Kulturamt als einer der städtischen Hauptveranstalter zum Denkmaltag etabliert. In diesem Jahr bespielt es sogar ein ganzes Haus: die frühere Hauptpost am Ende der Maximilianstraße auf der Insel.

Hundertwassers Kampf gegen den Bauhausstil

Im neuen Kunstmuseum am Inselbahnhof erläutern die Kunsthistorikerinnen Sylvia Wölfle und Pia Mayer die kämpferische Gegenposition des selbsternannten „Architekturdoktors“ Friedensreich Hundertwasser (1928 - 2000) zum Bauhausstil: Am Beispiel originaler Gemälde, Architekturzeichnungen und Grafiken werden die Vorstellungen des schillernden Ausnahmekünstlers vom organischen Bauen und naturverbundenen Wohnen fern jeder Standardisierung veranschaulicht. Zur Verbreitung seiner Ideen sorgte er gern absichtlich für Skandale, etwa 1958 mit seinem öffentlich verlesenen „Verschimmelungsmanifest gegen den Rationalismus in der Architektur“ oder 1967 mit seiner Münchner „Nacktrede“ für das Anrecht des Menschen auf eine individuelle Bauweise. In den Kurzführungen wird deutlich werden, wie hochaktuell viele Ideen Hundertwassers angesichts der heutigen Debatten für guten Wohnraum noch immer sind. Stadtarchivar Heiner Stauder und sein Team geben außerdem einen Einblick in die Aufgaben und die Geschichte des Stadtarchives. Sie werden Raritäten mit Bezug zum Jahresmotto aus den meterlangen Regalen an das Tageslicht holen und erläutern. Die Gäste erhalten einen Eindruck von der Vielfalt des Archivgutes: von der handkolorierten Urkunde, über Zeitungsartikel bis hin zum privaten Nachlass ist alles dabei. Vom Lesesaal des Stadtarchives aus kann das Bahnhofsareal ganz nebenbei in seiner fast bauzeitlichen Größe bewundert werden

Max Antesberger gehört als Führer ebenfalls zu den beliebten und festen Größen am Tag des offenen Denkmals. Diesmal widmet er sich St. Josef und dessen architektonischen und künstlerischen Besonderheiten als Pfarrkirche des einwohnerstärksten Stadtteiles Reutin.

Öffentliche Preise hat das Rainhaus für die glückliche Verknüpfung von sozialen Aufgaben und Denkmalschutz schon erhalten und erntet nach wie vor ein hohes mediales Interesse. Nach einem guten Jahr Leben im Rainhaus geben die Initiatoren Werner Berschneider und Frank Reisinger bei zwei Führungen einen ersten Erfahrungsbericht.

Hilmar Ordelheide ist Leiter der Hochbauabteilung des Stadtbauamts Lindau und führt erstmals durch eines der Werke seiner Vorvorgänger im Amt: der Grundschule Hoyren in der Hoyerbergstraße. Sie entstand mit dem Nachbargebäude 1914 als „Schul- und Lehrerhausbau Hoyren” und hat seither nichts von ihrer bevorzugten Lage und von ihrem Charme eingebüßt.

Welche kleinen Fabriken von der industriellen Moderne kündeten und einstmals tatsächlich Platz auf der Insel hatten, kann man bei Iris Möller vom Stadtbauamt Lindau in zwei Führungen auf der Insel erfahren.