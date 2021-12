Vom Waschpulver-Verkäufer zum Hörspielautor: Hans Günter Markert erinnert sich an Tuttlingen zurück

Kurze Vita

Joy Markert wurde 1942 als Hans-Günter Markert in Tuttlingen geboren und wuchs in Stuttgart mit seiner Mutter und drei Schwestern auf. Nach der Mittleren Reife und einer Inspektorenausbildung ging Markert 1964 nach Berlin, wo er als Stadtinspektor tätig war.

1968 verließ er den Beamtenberuf und gründete eine Trebegängerkommune für Straßenkinder in Kreuzberg. Bei Regisseuren erlernte er das Filmhandwerk und war in den 1970er-Jahren hauptsächlich als Drehbuchautor und Regieassistent tätig, drehte eigene Kurz- und Experimentalfilme. Später schrieb er Drehbücher für Fernsehspiele, Theaterstücke, Lyrik und Erzählungen und Hörspiele.

In den 1980er-Jahren war Markert Vorstandsmitglied im BAF Berliner Arbeitskreis Film, im VS-Landesbezirk (West-)Berlin. In den 90er-Jahren war er freier Lektor für den UFA-Konzern und teamworx Berlin. Seit 1995 ist Joy Markert mit der Autorin Sibylle Nägele verheiratet, die beiden leben in Berlin-Schöneberg.