Von Tonnen, Toten und Booten

Die anhaltende Dürre auf unserem schönen Planeten fördert ja allerlei Dinge zu Tage, die viel über die Menschen verraten, die unweit der trocken gefallenen Flüsse oder Seen leben. In Köln etwa tauchte nun auf dem Schotter, der normalerweise am Grund des Rheins liegt, ein verrosteter Müllcontainer auf. Ob er einst für Restmüll, Plastikmüll oder Biomüll genutzt wurde, ist nicht mehr zu erkennen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass der Schrott nun fachgerecht entsorgt und vielleicht sogar entsprechend recycelt wird.

Im Lake Mead im US-Bundesstaat Nevada sind derweil in den vergangenen Monaten mehrere Leichen auf trockenem Grund gefunden worden. Allesamt naturgemäß in schlimmem Zustand, bei einer konnte dennoch eine Schussverletzung nachgewiesen werden. Wenig später fanden sich, angesichts des niedrigsten Wasserpegels im See seit 1937, noch Skelett-Teile und ein Fass mit Knochen. All dies ist unschön, verwundert aber nicht: Lake Mead liegt 50 Kilometer von Las Vegas entfernt. Und im Spielerparadies ist das Verbrechen gemeinhin gut organisiert.

Ebenfalls wieder aufgetaucht ist nun ein vor fünf Jahren verschwundenes Segelboot. Jedoch nicht in Nevada, sondern auf einem Autobahnparkplatz an der A8 nahe Rosenheim. Die „Sonja“ war im Mai 2017 in Kochel am See gestohlen worden. Wer damit wo herumgeschippert ist, weiß bis dato niemand. Vielleicht musste das Boot ja wegen Niedrigwassers raus aus dem Tümpel. Oder der potenzielle Käufer wurde unlängst auf dem Grund von Lake Mead gefunden. Wer weiß das schon. (jos)