Von sechs bis 22 Uhr einsatzbereit: So trotzt der Räumdienst im Allgäu den hohen Spritpreisen

Deutschland blickt auf einen äußerst warmen Herbst zurück – und angesichts der milden Witterung bis in den November hinein schien es so, als sei die kalte Jahreszeit noch ganz weit weg. Doch dass der Winter mit eisigen Temperaturen und Schneefall früher oder später zuschlägt, ist bekannt – auch bei Werner Schmid, der als Betriebsdienst-Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Kempten für den Winterdienst zuständig ist. Sein Team betreut ein Netz von ungefähr 1400 Straßenkilometern in den Landkreisen Oberallgäu, Unterallgäu, Ostallgäu und Lindau. „Es kann ganz schnell gehen“, sagt er, „ein Tiefdruckgebiet – und der Winter hat uns fest im Klammergriff.“

Für diesen Fall hat das Staatliche Bauamt mit seinen Mitarbeitern die Hausaufgaben früh erledigt. „Um Engpässe zu verhindern, sind die Salzhallen bis zur Decke mit Streusalz gefüllt“, teilt Abteilungsleiter Schmid mit. Ungefähr 23 000 Tonnen seien im Zentrallager in Durach bei Kempten deponiert, 11 000 weitere in den Meistereien. Zur Verfügung stünden 20 eigene und 56 gemietete Fahrzeuge von Unternehmern.

Zwischen 6 und 22 Uhr immer bereit

Eine der Außenstellen befindet sich in Lindenberg. Dort stehen zwei Räum-Lastwagen, ein Unimog und ein Traktor mit Schneepflügen und Streugeräten bereit, mit denen die Mannschaft bei Minusgraden rasch ausrücken kann. Unterstützt wird der Tross von acht externen Fahrzeugen. Und damit im Ernstfall jedes Zahnrad ins andere greift und die Sicherheit auf der Straße rasch hergestellt ist, gibt es feste Streu- und Räumpläne. Wenn es schneit oder auf den Straßen glatt wird, wisse jeder der insgesamt 17 Mitarbeiter, was zu tun ist, so Schmid. Zwischen sechs und 22 Uhr werde bei Bedarf nach fester Priorisierung vorgegangen: Zuerst kommen Bundes-, dann Staats- und schließlich die Kreisstraßen dran, für die im Landkreis Lindau unüblicherweise das Staatlichen Bauamt zuständig ist. Die Säuberung des Gebiets dauere zwei und drei Stunden, bei starkem Schneefall könnten die Räumschleifen bei Bedarf bis zu sechs Mal pro Tag wiederholt werden, erklärt Schmid.

Kamera helfen bei der Arbeit

Doch woher wissen die Winterdienst-Mitarbeiter überhaupt, wann sie ausrücken müssen? „Wir bekommen Daten des Deutschen Wetterdiensts zur Verfügung gestellt“, klärt der Abteilungsleiter auf, außerdem lieferten eigene Stationen mit Kameras an 20 neuralgischen Punkten zusätzliche Informationen zur realen Lage auf den Strecken. Im Westallgäu gibt es zwei: in Oberreute und Eglofstal.

Eine Verkehrssicherungspflicht habe sein Team indes nur bei Glatteis, also bei „heimtückischer, nicht sichtbarer Gefahr“, bemerkt Schmid. Das Gros der Einsätze entfalle jedoch auf die Schneeräumung von den Straßen – und die könnten sich Bund und Freistaat eigentlich sparen. „Die Mehrkosten werden zähneknirschend hingenommen“, sagt der Bauamts-Chef und begründet, warum auch nach der Explosion der Kraftstoffpreise nicht darauf verzichtet wird: „Würde man bei tagelangem Schneefall nicht räumen, hätte das erhebliche Folgen für den Wirtschaftskreislauf, vermutlich wären rasch die Supermarkt-Regale leer.“

Diesel kostet besonders viel

Die Kosten für Dieselkraftstoff sind so hoch wie nie, dafür wird an anderer Stelle gespart: Eine neue Technik sorgt nämlich dafür, dass bei Glatteis in der heutigen Zeit deutlich weniger Salz benötigt wird als früher. „Vor 30 Jahren hat man nur körniges Salz auf die Straße gegeben, das bei Wind teilweise ins Bankett geweht wurde und somit wirkungslos war“, berichtet Werner Schmid. Inzwischen komme bei überfrierender Nässe eine flüssige, teilweise 100-prozentige Solemischung zum Einsatz, die viel gezielter eingesetzt werden könne. Extra dafür seien in Meistereien wie zum Beispiel in Lindenberg spezielle Lagertanks installiert worden.

Der Winter kann im Westallgäu also kommen. Doch auch, wenn die Räumtrupps des Staatlichen Bauamts für die erste Kältewelle gewappnet sind, appelliert Schmid auch an die Autofahrer, ihren Teil zur Sicherheit aller beizutragen: „Wir bitten alle Straßenbenutzer, nur mit Winterreifen und einer angepassten Fahrweise zu fahren.“

Sollte die kalte Jahreszeit indes so moderat werden wie der Herbst, dann wird es den Mitarbeitern in Lindenberg und andernorts trotzdem nicht langweilig. In der Zeit, in der kein Winterdienst nötig ist, werde nämlich Gehölzpflege zur Verkehrssicherung betrieben, erklärt der Kemptener Behörden-Abteilungsleiter. Sträucher am Fahrbahnrand beispielsweise müssten alle zehn bis 15 Jahre radikal zurückgeschnitten werden.

Dieser Text wurde erstveröffentlicht auf der Internetseite der Allgäuer Zeitung: So trotzt der Räumdienst im Allgäu den hohen Spritpreisen - Nachrichten aus dem Westallgäu - Allgäuer Zeitung (allgaeuer-zeitung.de)