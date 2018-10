Von Regina BraungartRedaktionsleiterin in Spaichingen

Wie man früher „Fortschritt“ definiert hat, kann man an Spaichingen sehen: In diesem Geist ist der Spaichinger Marktplatz entstanden: Beton, grau, viereckig, Macht ausstrahlend. Aber die Spaichinger haben gewusst, wie sie sich ihr Klima – wörtlich und im übertragenen Sinn – positiv erhalten: Mit Gärten, Bäumen, Grünflächen. Viel ist inzwischen verschwunden, aber vielleicht schwenkt die Stadt ja jetzt um. Lieber späte als gar keine Einsicht. Hauptsache ehrlich gemeint beim „Naturnah dran“-Projekt und kein Mittel, Arbeitsaufträge zuzuschustern. Was können aber Bürger selbst tun, denen die Natur nicht egal ist? Sie können heimische Blumenwiesensamen kaufen – in Blaufelden ist nur eine der Firmen, die sich spezialisiert haben. Denn nur heimische Pflanzen nutzen heimischen Wildbienen oder anderen Insekten als Nahrungs- und Lebensraum.