Von Orgelpfeifen begleitete Stimmen

Das Adventskonzert „Oh Heiland, reiß die Himmel auf“ mit dem Kammerchor der Dommusik St. Eberhard Stuttgart ist eine besondere Einstimmung auf Weihnachten gewesen. Die Stiftung Liebenau hatte dazu in die Kirche St. Maria eingeladen.

Die Orgel beginnt, der Chor zieht ein, die Zuhörer horchen auf: „Wir sagen Euch an, den lieben Advent.“ Alle singen mit. Der Domorganist Johannes Mayr improvisiert an der Orgel, lässt die tiefen Töne wirken, heißt es in einem Presseschreiben der Stiftung Liebenau. Das gregorianische Rorate coeli von Josef Gabriel Rheinberger ist eine Einladung zum Ankommen, zum Durchatmen, zum Innehalten – die kraftvollen Stimmen der Chorsänger entfalten sich, erfüllen die Kirche mit ihren virtuosen Klängen. Im Dialog mit dem Kammerchor erweckt Mayr die tiefgründigen Orgelpfeifen zum Leben. Die Besucher sinken tiefer in die Bänke, sind ganz aufmerksam und still.

Die Improvisationen an der Orgel erzählen die Weihnachtsgeschichte von vor 2000 Jahren – und ist doch den Menschen ganz nah. So müssen sich die Hirten auf dem Weg zur Krippe gefühlt haben, mit bangendem Herzen auf ungewissen Wegen, um dort anzukommen, wohin die Verheißung sie führte.

Der Domchor unter der Leitung von Domkantorin Lydia Schimmer berührt die Zuhörer. Vertraute jahrhundertealte Melodien treffen mitten ins Herz.

Das innige „Maria durch ein Dornwald ging“ ist eine Botschaft vom Licht am Ende des Weges und passt deshalb so gut in die heutige Zeit, an der viele Menschen so schwer tragen. Dem Domchor ist es gelungen, den Advent zu erklären: das andächte Erwarten innendrin zu spüren, heißt es weiter.

„O Heiland, reiß die Himmel auf“ – die voluminösen Stimmen der Chorsänger erlauben einen vollendeten Hörgenuss. Die Orgel nimmt die Klänge auf, mächtig und liebevoll zugleich. Die Zuhörer fühlen den Klang, erahnen die Kräfte, die den Himmel bewegen.

Vielleicht ist genau das die Botschaft der Liebenauer Konzertreihe: alle sind mittendrin, alle werden gehört und gesehen, auch die Stillen und Leisen.