Von O bis O: Was taugt die Faustregel für den Reifenwechsel?

Beim Reifenwechsel gilt von O bis O - von Ostern bis Oktober ist Sommerreifenzeit. Dabei hat die Faustformel rechtlich keine Bedeutung. Wann Winterreifen Pflicht sind und ob fast abgefahrene Winterreifen für den Sommer taugen - das sollten Autofahrer wissen.

Wann brauchen Autofahrer Winterreifen?

Die Straßenverkehrs-Ordnung regelt, wann Autos nur mit Winterreifen fahren dürfen. Eine allgemeine Winterreifenpflicht gibt es nicht, allerdings eine witterungsbedingte Pflicht. Bei Straßenverhältnissen wie Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte darf nur fahren, wer auf allen Rädern Winterreifen montiert hat.

Die Faustformel von Oktober bis Ostern ist eine Merkhilfe, hat rechtlich jedoch keine Bedeutung. In der Regel machen Autofahrer aber nichts falsch, sich nach ihr zu richten, weil es in diesem Zeitraum selten zu winterlicher Witterung kommt.

Die Regel taugt für Autofahrer, die keine bösen Überraschungen erleben möchten und auf das Auto täglich angewiesen sind. Ein Blick in die Wettervorhersage vor dem Reifenwechsel wird dennoch empfohlen.

Wie unterscheiden sich Sommer und Winterreifen?

Winter- und Sommerreifen unterscheiden sich vor allem hinsichtlich Reifenprofil und der Gummimischung. Beides sorgt für gute Haftung bei den jeweils bestimmenden Temperaturen und Straßenverhältnissen.

Sommerreifen sind recht einfach zu erkennen, weil ihnen im Gegensatz zum Winterreifen eine spezielle Kennzeichnung fehlt.

Winterreifen müssen nämlich das Alpine-Symbol, ein Bergpiktogramm mit Schneeflocke, tragen. Außerdem sind bis 30. September 2024 Reifen mit der Mindestkennzeichnung "M+S" - Matsch und Schnee - wintertauglich, wenn sie vor dem Jahr 2018 hergestellt worden sind.

Was droht Autofahrern ohne Winterreifen?

Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen ohne Winterreifen von der Polizei erwischt wird, dem droht ein Bußgeld von 60 Euro. Werden andere behindert, etwa weil das Auto auf vereister Strecke liegen bleibt, kommen weitere 20 Euro obendrauf.

Bei einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer werden sogar 100 Euro fällig. In jedem Fall bekommt der Fahrer zusätzlich einen Punkt in Flensburg. Doch auch der Fahrzeughalter wird bestraft. Ihm drohen ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro und ein Punkt.

Wie wirkt sich ein solcher Verstoß bei einem Unfall aus?

Wenn das Fahren mit Sommerreifen im Winter als grobe Fahrlässigkeit eingestuft wird, kann die Versicherung ihre Leistungen bei einem Unfall unter Umständen verweigern. Die Haftpflichtversicherung kommt zwar in der Regel für den Fremdschaden auf, kann aber Schadensersatz fordern.

Eine generelle Aussage ist nicht möglich - im schlechtesten Fall kann auch dem Geschädigten, der nicht witterungsbedingte Reifen fährt, eine Teilschuld zugesprochen werden.

Wer handelt grob fahrlässig?

Grob fahrlässig handelt ein Verkehrsteilnehmer, wenn er in außergewöhnlichem Maße gegen Verkehrsgebote verstößt und naheliegende Überlegungen gar nicht erst macht. Wer also durch schneebedeckte Landschaft bei Minusgraden mit Sommerbereifung fährt, dem wird grobe Fahrlässigkeit unterstellt werden. Selbst Vollkasko-Versicherte können bei grober Fahrlässigkeit auf einem Teil der Reparaturkosten sitzen bleiben.

Wie viel Profil müssen Reifen haben?

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe beträgt bei Sommer- und Winterreifen 1,6 Millimeter. Der ADAC empfiehlt aus Sicherheitsgründen jedoch mindestens 4 Millimeter. Reifen sollten spätestens nach sechs Jahren wegen ihrer nachlassenden Straßenhaftung ausgetauscht werden.

Können Winterreifen im Sommer auf dem Rad bleiben?

Der Gesetzgeber verbietet es nicht, Winterreifen in den Sommermonaten zu fahren. Die Überlegung liegt häufig nahe, wenn das Profil der Reifen die empfohlene Tiefe von 4 Millimeter unterschreiten.

In puncto Sicherheit können Winterreifen bei sommerlichen Temperaturen mit Sommerreifen nicht mithalten, wie ein Vergleichstest vom ADAC zeigt. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Der Bremsweg von Winterreifen ist bei hohen Temperaturen deutlich länger.

Abgenutzte Winterreifen mit Restprofiltiefe unter 4 Millimeter sind zwar weniger bedenklich, sind aber allenfalls ein schlechter Kompromiss. Wegen der Unfallrisiken empfiehlt der ADAC, auch abgenutzte Winterreifen besser durch Sommerreifen zu ersetzen.