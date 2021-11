Von Nudelsuppe bis Rückentraining

Die Volkshochschule Bad Waldsee bietet im Dezember eine Reihe von spannenden Kursen an. Das Programm reicht von Gehirntraining über Kochkurse bis hin zu Fotografie.

Die thailändische Küche, genauer die Nudelsuppe, bringt Pimphawan Ebinger ihren Teilnehmern näher. In diesem Kurs werden laut Pressemitteilung gemeinsam verschiedene Suppen gekocht. Lebensmittelkosten in Höhe von 16 Euro inklusive Rezepte und Getränke sind am Kursabend in bar an die Kursleiterin zu entrichten. Als Kursgebühr werden 34 Euro fällig. Das Seminar findet am Donnerstag, 2. Dezember, von 18 bis 22.30 Uhr in der Grundschule von Reute-Durlesbach statt.

„Brain Power für Kinder“, ein Fitnessprogramm für das Gehirn, präsentiert Markus Wachter jeweils donnerstags von 17 bis 18 Uhr am 2., 9. und 16. Dezember sowie am 13., 20. und 27. Januar. Der Kurs in der Volkshochschule Bad Waldsee richtet sich an Kinder und Jugendliche von 8 bis 11 Jahren. Die Gebühr beträgt 75 Euro.

Martina Peris-Funk lädt Schüler der Klassen 5 bis 7 zu ihrem Kurs „Lernen mit Freude – mehr Sicherheit bei Klassenarbeiten“ ein. An zwei Freitagen ab dem 3. Dezember, jeweils von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr, können die Jugendlichen in der VHS Bad Waldsee Übungen, Spiele und Informationen rund ums Lernen sowie Techniken zur Steigerung ihrer geistigen Leistungsfähigkeit kennenlernen. Materialkosten von 2 Euro pro Teilnehmer werden von der Leiterin direkt im Kurs abgerechnet. Der Kurs kostet 33 Euro.

Einen Crash-Kurs zum Thema „Quadratische, lineare Gleichungen und Parabeln“ bietet Fatih Patir an zwei Terminen ab Samstag, 4. Dezember, in der Volkshochschule Bad Waldsee. Die Kursgebühr beträgt 39 Euro.

Sabine Schröder zeigt ihren Teilnehmern, wie sie ihren Rücken mit der „Flex-Bar“ fit bekommen. Diese Schwungstange kräftigt die Tiefenmuskulatur auf einfache Art und Weise. Der Kurs findet im „Dreh im Puls“ in Bad Waldsee statt, an sechs Terminen ab dem 6. Dezember, jeweils montags von 19.45 bis 20.45 Uhr. 52 Euro kostet die Teilnahme.

Der Grundkurs „Digitale Fotografie“ richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene. Svenja Kranz erklärt darin unter anderem, wie eine Kamera funktioniert und wie Bilder besser werden. Der Kurs findet am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember, von 9 bis 17 Uhr in der VHS Bad Waldsee statt. Die Gebühr beträgt 96 Euro.