Von Schwäbische Zeitung

Zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße sind die Kressbronner Einsatzkräfte am frühen Samstagmorgen um 3.04 Uhr gerufen worden. Unmittelbar nach Eintreffen der ersten Kräfte musste ein am Fenster stehender und um Hilfe rufender 49-jähriger Mann mittels tragbarer Leitern aus der Brandwohnung gerettet werden, ist den Berichten der Polizei und der Feuerwehr auf ihrer Homepage zu entnehmen.

Die Atemschutzgeräteträger verschafften sich durch den stark verrauchten Treppenraum Zugang zur Wohnung und ...