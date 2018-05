Von Meßkirch nach St. Gallen: Historische Wanderung zum Mittelalter

Eine achttägige Wanderung vom Campus Galli nach St. Gallen in der Schweiz plant das Büro für Regionalkultur – Oberschwäbisches Barockzentrum - Campus Galli Tours. Der Bad Saulgauer Schauspieler Michael Skuppin wird sich vom 28. August bis 5. September als pilgernder Wandermönch Angus wie im neunten Jahrhundert zusammen mit einem Esel auf den Weg machen und so die Verbindung des in der St. Gallener Stiftsbibliothek aufbewahrten St. Galler Klosterplans mit der Klosterbaustelle herstellen.

Der ideale St. Galler Klosterplan, im frühen 9. Jahrhundert auf der Insel Reichenau entstanden und nie umgesetzt, soll auf dem Campus Galli als experimentelle Archäologie mit den technischen Mitteln des 9. Jahrhunderts nachgebaut werden. Es findet also gewissermaßen ein Zeitsprung von über 1200 Jahren statt, der sich auch in der Wanderung widerspiegeln soll. Die Organisatoren der Wanderung von Campus-Galli-Tours haben sich verschiedene Fragen gestellt: „Wer und was begegnen einem Zeitreisenden, der sich heute auf den Weg zurück ins „Anno Dazumal“ begibt? Welche Hindernisse tun sich auf, was ist gleich geblieben? Was verbindet Meßkirch in Oberschwaben mit St. Gallen in der Schweiz und das Mittelalter der Karolinger mit dem 21. Jahrhundert?“, heißt es in einem Konzept.

Wandermönch Angus wird die Strecke in acht Etappen zurücklegen. Die erste verbindet den Campus Galli mit dem Kloster Wald. Von dort aus geht es am nächsten Tag nach Stockach und am dritten Tag nach Markelfingen. Auf der vierten Etappe wird das Kloster Hegne erreicht. Am fünften Tag geht es dann zum ersten Unesco-Welterbe, der Insel Reichenau mit ihrem Kloster, wo der Klosterplan entstanden ist, und weiter mit dem Schiff ins schweizerische Ermatingen im Kanton Thurgau. Der sechste Tag führt nach Märstetten und die siebte Etappe ins mittelalterliche Bischofszell. Am letzten Tag der Wanderung erreicht der Mönch dann das zweite Unesco-Welterbe, die Abtei St. Gallen, wo der Klosterplan aufbewahrt wird.

Programm steht noch nicht fest

Allerdings stecken die Organisatoren noch tief im Stadium der Planungen, ein genaues Programm steht noch nicht fest. „Stellvertretend für alle, die sich auf die „Zeitreise Campus Galli“ einlassen, geht der Schauspieler Michael Skuppin in der Rolle des Wandermönchs den Weg Schritt für Schritt zurück. Der Mönch holt den Klosterplan symbolisch auf der Reichenau ab und bringt in nach St. Gallen. Dabei nimmt er sich die Zeit für Begegnungen und Gespräche am Wegesrand, erzählt von Campus Galli und nimmt gleichzeitig auf, was und wer ihm hier und jetzt begegnen. Als Zeitreisender verbindet er die damaligen Pläne mit der heutigen Lebenswelt – und wird sich dabei einen eigenen Weg suchen müssen durch die sich seither doch erheblich verändernde Bodensee-Region“, heißte es im Konzept.

Vorgesehen ist auch, dass sich einzelne Gruppen dem Mönch auf den verschiedenen Etappen anschließen können. Die Reise des Mönchs wird mit professioneller Unterstützung dokumentiert und festgehalten. So entsteht eine unterhaltsame Reisereportage mit Qualitäten eines Reiseführers entlang der Wanderstrecke. Damit wird eine Reise nacherlebbar, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen außergewöhnlich ist: historisch und kulturgeschichtlich, soziologisch und landschaftlich, sagen die Organisatoren.