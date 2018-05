Von Maßen und Massen – und dem Trend, vernünftig zu sein oder auch nicht

Zu viel des Guten ist wundervoll – das soll das Lebensmotto des Pianisten Liberace gewesen sein. Diese Ansicht muss man nicht teilen. Nehmen wir die Eröffnung des Bodenseefestivals vor einer Woche: Dieser Empfang ging in die Vollen. „Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr“, sagte eine Frau an einem der Stehtische: 20 Minuten vor Beginn des Konzerts hatte man ihr noch ein Glas Wein vollgeschenkt. Ein Fingerbreit über dem Strich stand der Pegel. Da fragt man sich: Wie soll eine Frau, die nicht gewohnheitsmäßig einen über den Durst trinkt, in einer Viertelstunde mit 0,3 Litern Wein fertig werden? Und warum sollte sie auch – nur, weil es sie nichts kostet und die Bodenseefestival GmbH die Rechnung zahlt? Damit hätte sie sich das anschließende Eröffnungskonzert verdorben. Rachmaninovs drittes Klavierkonzert beschwingt zu erleben, ist eine schöne Sache. Angeschickert kommt man dagegen nicht mehr mit. Entsprechend viele Gläser wurden halbvoll stehen gelassen. Mit der üblichen Ausschank-Regel für Empfänge wäre das nicht passiert: Zwei Fingerbreit Wein im Glas genügen.

Maß zu halten, vernünftig zu sein, ist ein Trend, der sich längst durchgesetzt hat. Das erzählt auch Reinhard Klumpp, der neue Pächter des Bahnhofs Fischbach. Zugespitzt gesagt: Früher kippten sich die Gäste vier Caipis in den Kopf klemmten sich danach noch hinters Steuer. Heute belassen sie es bei bestenfalls einem. Das ist gut fürs Allgemeinwohl, aber schlecht für den Wirt.

Da fragt man sich dann, ob das Konzept im Bahnhof Zukunft hat: Wie passt das Maßhalten zum „All you can eat“-Prinzip des Bahnhofs? Verglichen mit einem Tellergericht-Restaurant liegen die Preise relativ hoch, dafür sind aber beim Nachschlag keine Grenzen gesetzt. Allerdings gibt es körperliche Grenzen, und die sind bei manchen ziemlich eng gesetzt. Gerade wieder bei den Frauen. Als Frau kann man auf den Gedanken kommen, in der Bahnhof-Gastronomie nicht auf seine Kosten zu kommen – und damit den Konsum der Männer quasi querzusubventionieren. Männer, von denen einigen aber klar sein dürfte, dass es dem Schlaf nicht gut tut, wenn sie abends noch viel essen. Man ist ja so furchtbar vernünftig heute.

Reinhard Klumpp ist indes sicher, dass jeder Trend seine Gegenbewegung hervorbringt: Wenn auf breiter Ebene vernunftgebotener Verzicht herrscht, reizt das zum Genuss. Man wünscht dem Bahnhof Fischbach, dass die Rechnung aufgeht. Deshalb kassieren wir auch den eingestreuten Begriff „All you can eat“ wieder ein. Damit verbindet man billiges Essen für Leute, die gute Küche nicht zu schätzen wissen. Gute Küche wird im Bahnhof aber geboten. Wer die vegetarische und damit vernünftigere Variante wählt, zahlt auch nicht 28,80 Euro, sondern zehn Euro weniger.

Die Kulturtips für diese Woche: Im Bahnhof Fischbach tritt am Mittwoch 20 Uhr, die A-Cappella-Band „Alte Bekannte“ auf - die Rumpf-Formation der Wise Guys. Ebenfalls am Mittwoch, 20 Uhr, gastiert im GZH das Ural Philharmonic Orchestra mit der Sopranistin Olga Peretyatko. Aufgeführt werden Werke der bedeutendsten russischen Komponisten: Glinka, Schostakowitsch, Rachmaninov, Prokofiev und Rimski-Korsakov. Im Zeppelin Museum wird am Donnerstag um 19.30 Uhr die Ausstellung „Innovationen“ eröffnet, die Wegmarken der Industriegeschichte Friedrichshafen aufzeigt, bis hin zu aktuellen Entwicklungen. Und im Kiesel macht am Samstag, 20 Uhr, eine alte Bekannte Station: Jazzsängerin Viktoria Tolstoy trifft auf den erstklassigen Pianisten Jacob Carlzon.