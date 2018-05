Von Mühlentechnik und einem Mord

Dieser Zuspruch hat die Verantwortlichen selbst überrascht: Mehr als 60 Interessierte folgten am Montagnachmittag der Einladung der Heimatpflege zu einer Rundwanderung zum Thema Wasserkraft und Mühlengeschichte in Leutkirch. Zwei kurzweilige Stunden rund um den Stadtweiher boten nicht nur Informationen über die technischen Leistungen früherer Generationen, über Pumpen, Säge-, Getreide- und Knochenmühlen. Nein, auch von einem gar gruseligen Mordfall war zu hören.

Seit fast 25 Jahren gibt’s deutschen Mühlentag, der immer an Pfingstmontag auf den Erhalt und die Pflege historischer Mühlen aufmerksam machen will. Und davon gab es auch in Leutkirch eine ganze Menge: Schon im 14. und 15. Jahrhundert sind einige Mühlen urkundlich erwähnt, etwa die Moosmühle (1353), oder die Hau- die Riedles- und die Ölmühle (um 1400). Die Geißlermühle wird 1407 urkundlich erwähnt und ist auf dem Merian-Stich von 1643 zu sehen. Die Oberamtsbeschreibung von 1843 wiederum zählt nicht weniger als elf Mühlen im damaligen Stadtgebiet auf.

„Mühlen waren ein Wirtschaftsfaktor“, machte denn auch Burkhard Zorn von der Heimatpflege klar. Und dass Wasser Leben ist, beweisen gerade die Moosmühle und das dortige Pumpwerk mehr als deutlich: Trockene Winter und die wachsende Bevölkerung machten in den 1890er-Jahren eine neue Wasserversorgung notwendig, die alten hölzernen Deichelleitungen waren marode. Die technische Meisterleistung, von der Burkhard Zorn und Peter Feuerstein berichteten, bestand im Bau einer Pumpstation, die gefasstes Quellwasser mithilfe des Riedlesmühle und des Neumühlebaches zu einem Hochbehälter auf der Wilhelmshöhe leitete, dem höchsten Punkt der Stadt. Mit einem Fest wurde das innovative Werk, an dem auch viele italienische Gastarbeiter mitgebaut hatten, 1895 eingeweiht.

Bis in die 70er-Jahre war die Pumpstation in Betrieb, heute frisst sich der Rost durch die Maschinen, Böden und Wände sind nass. „Eine Schande für Leutkirch“, befand ein Teilnehmer des Rundgangs. Die Heimatpflege kündigte ein dreistufiges Konzept zu Erhalt, Begehbarkeit oder Neubetrieb an, dessen Umsetzung freilich Aufgabe der Stadt Leutkirch sei.

Drei Funktionen in einer Mühle

Eine Besonderheit hat auch die Geißlermühle am anderen Ende des Stadtweihers zu bieten: Sie diente einst als kombinierte Getreide-, Säge- und Knochenmühle, wie Manfred Thierer bei der Führung erklärte. Drei Funktionen in einer Mühle: „Der Mühlbach trieb alle möglichen Räder an“, so Thierer. Von etwa 1860 bis 1981 gehörte die Mühle der Familie Geißler, seit 1994 engagiert sich die Heimatpflege für das Gebäude und die großteils noch vorhandene technische Einrichtung. 120 000 DM hat man in den Erhalt gesteckt, sagt Manfred Thierer, und so manche überraschende Entdeckung gemacht: Auf dem Dachboden etwa fanden sich zwei Revolver und zwei Granaten aus dem Ersten Weltkrieg. Die brachte man vorsichtshalber zur Muna – und staunte nicht schlecht: Scharf waren sie nicht, aber es steckten 25 Tausender-Scheine darin. Offenbar ein gut gewähltes Versteck.

Und dann wäre da noch der Mord: 1676 war’s, berichtete Thierer, als ein betrunkener Soldat in die Geißlermühle kam und zu randalieren begann. Mit Hilfe des benachbarten Bleichers (heutiges Wohngebiet Bleiche) und eines Knechts erschlug der Müller den Soldaten und raubte dessen Geld. Auch eine Bittprozession von Leutkircher Frauen half nichts: Das Trio wurde zum Tode verurteilt und endete auf dem Schafott. Draußen donnert es kurz, als Thierer die Besucher aus der dunklen Mühle in den frühen Abend entlässt. Wenn das nicht zur Mord-Geschichte passt.